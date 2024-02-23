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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمريكا تحقق أول هبوط على سطح القمر منذ نصف قرن بمركبة فضائية

أرشيفية
أرشيفية

حققت مركبة "أوديسيوس" التابعة لشركة "أنيوتدف ماشينز" الأمريكية، أول هبوط للولايات المتحدة على سطح القمر منذ أكثر من نصف قرن، منذ عصر أبولو.

ودخلت المركبة الفضائية مدار القمر، الأربعاء، وبدأت عملية الهبوط في موعد لا يتجاوز الساعة 10:30 من مساء الخميس بتوقيت جرينتش.

واستخدمت المركبة نظام التوجيه الخاص بها، على ارتفاع 100 كيلومتر، لتصل إلى نقطة تبعد حوالي 30 كيلومتراً فوق موقع الهبوط المحدد، ثم هبطت مباشرة إلى الأسفل.

وهبطت المركبة، التي يبلغ وزنها حوالي 675 كيلوجراماً، بالقرب من الحفرة القمرية "مالبيرت"، الواقعة على بعد حوالي 300 كيلومتر من القطب الجنوبي للقمر، وهي عبارة عن منطقة مليئة بالفوهات بجوار جبال يبلغ ارتفاعها 5 كيلومترات.

وتحمل المركبة مجموعة من الأدوات العلمية والنماذج التكنولوجية لصالح إدارة الطيران والفضاء الأمريكية "ناسا" وعدة عملاء تجاريين، وهي مصممة للعمل بالطاقة الشمسية لمدة 7 أيام قبل غروب الشمس فوق موقع الهبوط القطبي.

وستركز الأدوات والنماذج التابعة لـ"ناسا" على جمع البيانات الخاصة بتفاعلات الطقس في الفضاء مع سطح القمر، وعلم الفلك اللاسلكي، وجوانب أخرى من البيئة القمرية لمركبات الهبوط المستقبلية، وخطط ناسا لإرسال رواد الفضاء مجدداً في وقت لاحق من العقد الحالي.

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