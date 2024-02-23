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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

شابة تثير الجدل على إحدى المنتديات برسالة تلقتها من صديق الطفولة

شابة تثير الجدل على
شابة تثير الجدل على أحدى المنتديات برسالة تلقتها من صديق الط

 صدمة سعيدة للغاية، قد تلقتها شابة بالغة من العمر 29 عامًا، وذلك بوصول رساله لها وذلك من رجل قد كانت تساعده قبل سنوات حينما قد كانا صغارًا، لتكتشف من خلال الرسالة  أنه يريد أن يشتري لها منزلًا وسيارة وذلك امتنانًا وعرفانًا منها لها وذلك على مساعدته في القيام بأداء واجباته المدرسية.

وقد شاركت الشابة  والتي تعاني من اضطراب عصبي يسمى الشلل الدماغي، قصتها وذلك على تطبيق reddit، وقد أثارت إعجابًا واسعًا، وذلك بعدما أن كشفت أنها قد كانت ضحية دائمة للتنمر في المدرسة.

ووفقا لموقع news9live، قالت الفتاة لقد  بدأت العلاقة، وتوقف التنمر، وقد أصبحت تقوم بواجباته المدرسية كل يوم، لم يتحدثوا عن ذلك أبدا، وقد ظلوا على هذا الحال وذلك لمدة 3 سنوات تقريبًا، وقد ارتفعت درجاته و لقد كنت ممتنًة لأنها ستستطيع أن تعيش في سلام مع زملائخا في المدرسة، وقد مرت الأيام وتخرجنا ولم يتحدثوا، ولم تراه مرة أخرى.

وبعد عدة سنوات، ومؤخرًا، قد تلقت الشابة رسالة على إنستجرام، واندهشت لأنه قد كان هو نفس الصبي. "قال إنه يتذكرها دائمًا لأنها ساعدته في الوصول إلى ما هو عليه الآن ويريد أن يرد الجميل.

اضطراب عصبي الشلل الدماغي

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