أوكرانيا: الجيش الروسي أطلق 8 آلاف صاروخ و4630 مسيّرة منذ بدء الحرب

قدمت أوكرانيا إحصاءً للهجمات التي شنتها روسيا ضدها منذ اندلاع القتال في الرابع والعشرين من فبراير 2022، وذلك مع حلول الذكرى الثانية للحرب الروسية - الأوكرانية

وقال المتحدث باسم القوات الجوية الأوكرانية يوري إهنات، الخميس، إن روسيا أطلقت أكثر من 8000 صاروخ و4630 طائرة مسيّرة على أهداف في أوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي.

وذكر، في تصريحات بثها التلفزيون، أن الدفاعات الجوية الأوكرانية أسقطت 3605 طائرات مسيّرة، مضيفاً أن هناك فرقاً صغيرة متنقلة مكلفة بمهمة التصدي للمسيّرات أصبحت متمكنة الآن من إسقاط جميع الطائرات المسيرة التي تطلقها روسيا، ومنها طائرات إيرانية الصنع من طراز "شاهد".

وتابع أنه في أحدث هجوم وقع الليلة الماضية، جرى إسقاط ثماني طائرات من أصل 10 طائرات مسيّرة أطلقتها روسيا فوق أربع مناطق أوكرانية.

وبعد مضي عامين من الحرب، أصبحت موسكو تسيطر على ما يقرب من خُمس الأراضي الأوكرانية، ومنها شبه جزيرة القرم التي ضمتها عام 2014، رغم أن خطوط المواجهة لم تشهد تغييراً كبيراً خلال الأشهر الأربعة عشر الماضية.

وتلقت أوكرانيا دعماً من حلفائها الغربيين على هيئة أنظمة دفاع جوي متقدمة منها وحدات من نظام باتريوت الأميركية. ولم يقدم إهنات رقماً محدداً لكم المساعدة المقدمة.

وأكد مسؤولون أوكرانيون مراراً أنهم بحاجة إلى المزيد من الأسلحة من الخارج لدعمهم في الحرب.