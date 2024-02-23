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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بوتين: روسيا ستواصل تعزيز قواتها مع الأخذ في الاعتبار تجربتها القتـ الية

أرشيفية
أرشيفية

أعلن الرئيس فلاديمير بوتين أن روسيا ستواصل، مع الأخذ في الاعتبار تجربتها القتالية، تعزيز قواتها المسلحة بكل الطرق الممكنة، وضمان تسليحها وتحديثها بشكل مستمر.

وقال بوتين في تهنئته بمناسبة عيد "حماة الوطن": "مع الأخذ في الاعتبار الخبرة القتالية الحقيقية، سنواصل تعزيز القوات المسلحة بشكل كامل، وضمان تجديدها الفني وتحديثها بشكل مستمر. واليوم، وصلت حصة الأسلحة والمعدات الحديثة في القوات النووية الاستراتيجية إلى 95٪، وفي المكون البحري للثالوث النووي وصلت إلى حوالي 100٪".

وتحتفل روسيا في 23 فبراير بعيد حماة الوطن، ويعود تاريخ العيد إلى العام 1922، عندما اعتمدت السلطات في روسيا السوفيتية عيدا رسميا للقوات المسلحة في ذكرى تأسيس الجيش الأحمر.

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