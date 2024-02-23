بمواصفات مذهلة وسعر منافس.. فيفو تطلق هاتف iQOO Neo 9 Pro عالميا

أطلقت العلامة التجارية iQoo، التابعة لشركة فيفو الصينية، هاتفها الجديد "Neo 9 Pro"، رسميا في الأسواق العالمية، والذي يندرج تحت الفئة المتوسطة التي تجتذب الشباب، وتقدم قيمة حقيقية من المواصفات مقابل سعر منافس.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يتميز هاتف فيفو iQOO Neo 9 Pro، بشاشة من نوع LPTPO AMOLED، بقياس 6.78 بوصة، بدقة ، تبلغ 1260 × 2800 بكسل، ومعدل تحديث عال يصل إلى 144 هرتز.

مواصفات هاتف فيفو iQOO Neo 9 Pro

وتتميز الشاشة بأعلى درجة سطوع تبلغ 3000 شمعة في المتر المربع، وتدعم الشاشة معمارية HDR10+، ومليار لون وخاصية التعتيم المستمر لتوفير الطاقة.

iQOO Neo 9 Pro

ويتم تشغيل هاتف فيفو iQOO Neo 9 Pro، بواسطة معالج كوالكوم الأقوى من نوع Snapdragon 8 Gen 2، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 أو 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 أو 256 جيجابايت من نوع UFS 4.0.

iQOO Neo 9 Pro

وبالنسبة للتصوير الفوتوغرافي، يتميز هاتف فيفو iQOO Neo 9 Pro، بإعداد ثلاثي للكاميرا الخلفية، يضم مستشعرا أساسيا من نوع IMX920 VCS بدقة 50 ميجابكسل، متصل بعدسة فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل، ويحتوي الهاتف على كاميرا سيلفي للصور مكالمات الفيديو بدقة 16 ميجابكسل.

iQOO Neo 9 Pro

ويحتوي هاتف فيفو iQOO Neo 9 Pro، على بطارية تبلغ سعتها 5160 مللي أمبير في الساعة وتدعم الشحن السريع بقدرة 120 وات، ويتم تغطية جانب البرنامج بواسطة واجهة الشركة Funtouch OS 14 المستندة إلى نظام التشغيل أندرويد 14، وتعد فيفو بـ 3 سنوات من تحديثات “أندرويد”، بالإضافة إلى 4 سنوات من تصحيحات الأمان.

وحددت فيفو سعر الإصدار العالمي من هاتف iQOO Neo 9 Pro، للبيع في الهند بحوالي 410 دولار (أي ما يعادل 12.660 جنيها مصريا)، للنسخة بسعة 8 + 128 جيجابايت.