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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

"تحويل القبلة.. دروس وعبر" موضوع خطبة الجمعة اليوم.. وبشرى سارة لأئمة المساجد

أئمة الأوقاف
أئمة الأوقاف

حددت وزارة الأوقاف، موضوع خطبة الجمعة اليوم، لتكون تحت عنوان "تحويل القبلة.. دروس وعبر".

ونشرت الأوقاف، نص موضوع خطبة الجمعة اليوم، لتتوفر مكتوبة أمام جميع الأئمة والخطباء.

كما تنطلق اليوم الجمعة، عشر قوافل دعوية، تشمل أداء خطبة الجمعة وعقد مقارئ قرآنية، والمشاركة في النشاط التثقيفي للطفل.

وتنطلق كذلك ثلاث قوافل دعوية مشتركة بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف إلى محافظات (بني سويف – المنوفية – الغربية)، اليوم الجمعة.

وقررت الوزارة رفع مكافأة خطب الجمعة لخطباء المكافأة المتميزين (على بند التحسين) اعتبارًا من مارس القادم، وذلك عملا على تحسين الأحوال المالية لخطباء المكافأة تقرر زيادة بدل الخطابة بالمكافأة على بند التحسين اعتباراً من صرف مكافأة خطب شهر مارس ٢٠٢٤ م على النحو التالي:

1. أستاذ جامعي (درجة أستاذ) ٤٠٠ جنيه في الخطبة الواحدة.
2. أستاذ مساعد  ٣٥٠ جنيهًا في الخطبة الواحدة.
3. مدرس بالجامعة  ٣٢٠ جنيهًا في الخطبة الواحدة.
4. مدرس مساعد أو دكتوراة ولا يعمل بالجامعة ٣٠٠ جنيه في الخطبة الواحدة. 
5. ماجستير ولا يعمل بالجامعة  ٢٨٠جنيها  في الخطبة الواحدة.
6. مؤهل عالٍ  ٢٦٠ جنيهًا في الخطبة الواحدة.

وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة خطبة الجمعة اليوم القبلة

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