محامية شاطرة وهتنتقم من أحمد زاهر.. mbc مصر تطرح برومو جديدا لنعمة الأفوكاتو

طرحت قناة mbc مصر البرومو الدعائى الرسمي لمسلسل مي عمر الجديد نعمة الأفوكاتو والذى تخوض به موسم رمضان القادم.



وظهرت مي فى البرومو وهي تجسد شخصية المحامية نعمة، وتدخل فر صراعات كثيرة منها صراع مع أحمد زاهر الذى كان متزوج منها واستغل نفوذها، وتحاول الانتقام منه.



مسلسل نعمة الأفوكاتو

مسلسل "نعمة الأفوكاتو" تأليف، محمد سامى ومهاب طارق وإخراج محمد سامى وإنتاج شركة Forever Drama - مها سليم، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى تشويقي وتجسد خلاله مى عمر شخصية محامية تدعى نعمة سعيد أبو علب المحامية بالاستئناف العالى ومجلس الدولة.

أخر أعمال مي عمر

مى عمر قدمت في شهر رمضان الماضى مسلسل "علاقة مشروعة" من 15 حلقة، بمشاركة ياسر جلال، داليا مصطفى، مراد مكرم، بسنت شوقى، عفاف مصطفى، ياسمين رحمي، عمر رزيق، محمود فاروس، جودى مسعودى، كريم محجوب، نهال نور، وردشان مجدى، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف سماح الحريرى وإخراج خالد مرعى.