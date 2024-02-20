أخبار الفن.. عبد الله الرويشد يتعرض لأزمة صحية.. ورامي صبري يعلق على أغنيته

نشر قسم الفن بموقع صدي البلد العديد من الاخبار العالمية والمحلية الهامه عن عبد الله الرويشد وعزيز مرقة:



تعرض الفنان الكويتي عبدالله الرويشد اول أمس الأحد لأزمة صحية مفاجئة، نُقل على إثرها لأحد المستشفيات.

وبدأ عزيز مرقة رحلته المصرية من قلب الإسكندرية، ويمر بعدها بالمنصورة، ختاما لأقصى جنوب مصر وصولا لأسوان، ليلتقي جمهوره وجها لوجه ويفاجئهم بزيارات

يحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة أحلام الجريتلي ، والتي قدمت أعمالا مميزة.

ولدت أحلام الجريتلي في 20 فبراير عام 1948 بمحافظة القاهرة، هي الشقيقة الصغرى للممثلة إنعام الجريتلي.

حل الفنان رامي صبري ضيفًا على برنامج "أجمد 7" الذي تقدمه الإعلامية جيهان عبد الله عبر “نجوم اف ام”، وتحدث رامي صبري عن أعماله الفنية وألبوم "النهايات أخلاق".