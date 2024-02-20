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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أخبار الفن.. عبد الله الرويشد يتعرض لأزمة صحية.. ورامي صبري يعلق على أغنيته

صدى البلد

نشر قسم الفن بموقع صدي البلد العديد من الاخبار العالمية والمحلية الهامه عن عبد الله الرويشد وعزيز مرقة:

 

عبد الله الرويشد يتعرض لازمة صحية ويضطر لتأجيل حفلته


تعرض الفنان الكويتي عبدالله الرويشد اول أمس الأحد لأزمة صحية مفاجئة، نُقل على إثرها لأحد المستشفيات.

عزيز مرقة يهدي تذاكر حفلته في القاهرة للجمهور بالشارع

وبدأ عزيز مرقة رحلته المصرية من قلب الإسكندرية، ويمر بعدها بالمنصورة، ختاما لأقصى جنوب مصر وصولا لأسوان، ليلتقي جمهوره وجها لوجه ويفاجئهم بزيارات

 

في ذكرى ميلاد أحلام الجريتلي.. تعرف على أهم أعمالها واللحظات الأخيرة بحياتها

يحل اليوم  ذكرى ميلاد الفنانة أحلام الجريتلي ، والتي قدمت أعمالا مميزة.

ولدت أحلام الجريتلي في 20 فبراير عام 1948 بمحافظة القاهرة، هي الشقيقة الصغرى للممثلة إنعام الجريتلي.

 

رامي صبري: النهايات أخلاق «جت صدفة»

حل الفنان رامي صبري ضيفًا على برنامج "أجمد 7" الذي تقدمه الإعلامية جيهان عبد الله عبر “نجوم اف ام”، وتحدث رامي صبري عن أعماله الفنية وألبوم "النهايات أخلاق".

عبد الله الرويشد

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