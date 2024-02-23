محمد عز الدين: توقيت الصفقة الاستثمارية لها تداعيات كبيرة على كافة المستويات

قال محمد عز العرب الكاتب الصحفي المتخصص في شؤون الاقتصاد إن الصفقة الاستثمارية الكبري جاءت في توقيت هام للغاية في الوقت الذي راهن فيه البعض على إمكانية نجاح مصر في تحقيق إختراق للضغوط الذي يفرضها المتغيرات الجيوسياسية والأزمات الاقتصادية العالمية على الاقتصادات ومنها الاقتصاد المصري بالإضافة الى الحرب الخفية الإلكترونية سواء من كتائب جماعة الإخوان الإرهابية والتنظيم الدولي او بعض المنافسين بشكل خفي.

واشاد عز الدين خلال لقائه ببرنامج هذا الصباح، المذاع على فضائية اكسترا نيوز، ان توقيت الصفقة الإستثمارية يساعد على الاستقرار بشكل كبير للسوق الداخلي وخاصة في العملة الأجنبية والدولار.

مرحلة جديدة من جذب المشروعات العملاقة



وتابع الكاتب الصحفي: هذا الاستثمار هو الأكبر وسوف يعلن الدكتور مصطفي مدبولي التفاصيل بالكامل، لافتا إلى ان هذا الأستثمار هو مرحلة جديدة من جذب المشروعات العملاقة وشكل جديد في التطوير سواء على المستوي المعماري او المستوي الخدمات السياحية المقدمة ومستوي الشركات التي تشارك، بالإضافة الى جاذبية وعبقرية الموقع المصري بالإضافة الى البنية الأساسية التشريعية والدعم السياسية الكبير من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والذي يحرص على توفير البنية الاساسية التحتية للإستثمار سواء كانت بنية معمارية او اتصالات ودعم سياسي كبير ومواقف دولية.