رئيس المصريين الأحرار : الصفقة الاستثمارية الكبرى تقوي الجنيه .. فيديو

قال الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار، إن هناك عدة نقاط تستحق الوقوف عندها في بيان مجلس الوزراء الخاص بالصفقة الاستثمارية الكبرى، وأول هذه النقاط أن الصفقة بها شراكة استثمارية واستثمار مباشر وهذا معناه وجود ضخ مباشر لسيولة العملة الأجنبية، وسيؤدي ذلك إلى تأثير مباشر حتى على المواطن البسيط لأنها ستقوي من الجنيه المصري وبالتالي انخفاض أسعار السلع.



بُعد الرؤية الاستراتيجية لتطوير البنية التحتية



وأضاف «خليل» خلال مداخلة هاتفية له على قناة «إكسترا نيوز» أن هناك أيضا شراكة استراتيجية وهذا الأمر سيكون له تأثير مباشر وغير مباشر، وأن ذلك جاء نتيجة قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتنمية البنية التحتية التي كانت مدمرة وإنشاء الطرق وما إلى ذلك، موضحا أن المواطن المصري سيجني الآن ثمار مشاريع الطرق والبنية التحتية.



وأشار إلى أن الإعلان عن تفاصيل الصفقة الاستثمارية ستزيدها ثراءً، مضيفا أن مصر تتعرض لحرب اقتصادية لكن الرئيس «ربان السفينة» أدار سفينته بكل حكمة وموضوعية تبين مدى بعد الرؤية الاستراتيجية في إنشاء وتنمية البنية التحتية.

