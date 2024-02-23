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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تعليق عملية التصويت بانتخابات "المهندسين" ساعة لأداء صلاة الجمعة

تعليق عملية التصويت
تعليق عملية التصويت

قررت اللجنة العليا المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين بالقاهرة والجيزة تعليق عملية التصويت في الانتخابات من الساعة الثانية عشرة، وحتى الواحدة ظهرًا لأداء صلاة الجمعة.

وتشهد عملية التصويت بانتخابات المهندسين إقبالا دون المستوى داخل لجان القاهرة والتي تضم أكبر عدد من أبناء المهنة - بحسب ما صرحت المهندسة عزة إبراهيم المرشحة على أحد مقاعد مجلس شعبة ميكانيكا. 

وانطلق في العاشرة من صباح اليوم الجمعة، مارثون انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين المصرية، والذي من المفترض أن يصوت فيه ما يزيد عن نصف مليون مهندس من المقيدين بجداول النقابة لاختيار نصف أعضاء مجالس الشعب الهندسية السبعة العامة ونصف مجالس الشعب بالنقابات الفرعية.

انتخابات نقابة المهندسين 

ويتنافس في انتخابات التجديد النصفي على مستوى الجمهورية ما يزيد عن 900 مهندس بحسب القوائم النهائية للمرشحين والمعلنة من قبل اللجنة العليا المشرفة على انتخابات المهندسين، فيما تستمر عملية التصويت حتى السابعة مساء، "تحت إشراف قضائي كامل".

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