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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وزير الرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية يشهدان نهائي بطولة إفريقيا للمواي تاي

صدى البلد

تنطلق اليوم الجمعة منافسات نهائي البطولة الإفريقية للمنتخبات للمواي تاي المقامة في الصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي، بمشاركة 11 دولة.

ويشهد فعاليات نهائي البطولة الأفريقية للمواي تاي الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والمهندس ياسر إدريس، رئيس اللجنة الأولمبية.

وكان ياسر إدريس رئيس اللجنة الاولمبية المصرية استقبل بمقر اللجنة الأولمبية مساء الخميس ستيفن فوكس أمين عام الاتحاد الدولي للمواى تاي ونائب رئيس سبورت أكورد ورئيس منظمة الأيامز الرياضية بصحبة محمد ابراهيم رئيس الاتحاد المصري للمواي تاي. كما حضر اللقاء المدير التنفيذي للاتحاد الدولي والمدير التنفيذي للجنة الاولمبية المصرية.

وخلال اللقاء تباحث الطرفان سبل التعاون المشترك وتعزيز العلاقات بين اللجنة الأولمبية المصرية والرابطة العالمية للاتحادات الرياضية الدولية «سبورت أكورد» بما يصب في صالح الرياضة المصرية وتطويرها.

وكانت منافسات البطولة الإفريقية للمنتخبات للمواي تاي انطلقت يوم الأربعاء في الصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي بمشاركة 11 دولة وهي: المغرب، تونس، الجزائر، ليبيا، السودان، موريشيوس، الكاميرون، السنغال، كوت ديفوار، والكونغو، بالإضافة إلى مصر البلد المستضيف.

ورحب محمد إبراهيم، رئيس الاتحاد المصري ونائب رئيس الاتحاد الأفريقي ونائب رئيس اتحاد البحر المتوسط للمواي تاي، بوفود الدول المشاركة في البطولة، متمنياً لهم التوفيق في المنافسات، خاصة أنها تشهد تحديات قوية وعناصر ذات خبرة وكفاءة عالية، مما يصعب البطولة على الجميع.

ويشارك المنتخب المصري للمواي تاي في البطولة الأفريقية بـ 18 لاعبا ولاعبة وهم: أحمد صلاح سالم، رضا حسني، عمر عواد، عبد الله صبري، كريم حسن، محمود صلاح، مصطفى كرم، محمود جمال، فيصل بلال، أحمد شريف، محمد الديب، إسلام محمد فتحي، واللاعبات: شهد صبري، داليا حمدي، رنا أحمد، ندا طاهر، نهى علي، رضوى أحمد.

فيما يضم الجهاز الفني للمنتخب المصري للمواي تاي: رفعت أحمد جابر، مديرًا فنيًا، محمود عبد الحميد مدربًا، وأيمن الحصماني مدربًا، وأحمد رمضان المشرف العام على المنتخبات وعضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للمواي تاي.

وشهد حفل افتتاح البطولة حضور الدكتور أشرف البجيرمي، رئيس قطاع الرياضة بوزارة الشباب والرياضة، مندوبًا عن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب، وسنابوردي جوسونج، رئيس العلاقات الخارجية في السفارة التايلاندية في مصر، ستيفن فوكس أمين عام الاتحاد الدولي للمواى تاي ونائب رئيس سبورت أكورد ورئيس منظمة الأيامز الرياضية ومحمد الزروق نائب رئيس الاتحاد العربي للمواي تاي وشام تان عضو مجلس إدارة الاتحاد الدولي ورئيس اتحاد موريشيوس موريس رئيس اتحاد الكاميرون وممثل عن الاتحاد المغربي أحمد الياقوتي وشريسه تان المدير التنفيذي للاتحاد الدولي والدكتور مصطفى الشيخ، والمهندس أحمد رمضان، أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري.

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