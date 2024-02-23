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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الذكاء الاصطناعي.. طفرة في عالم اكتشاف مواهب كرة القدم

الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي

كشف إلياس زامورا، رئيس قطاعات البيانات في نادي إشبيلية، عن تفاصيل تجربة النادي الإسباني في اكتشاف المواهب عن طريق الذكاء الاصطناعي، قائلا إن تجربة الذكاء الاصطناعي في إشبيلية ليست جديدة، حيث بدأت منذ عدة سنوات استراتيجية استخدام التكنولوجيا في كرة القدم لمحاولة خلق فرص جديدة من ناحية اكتشاف المواهب.

وأضاف "زامورا"، خلال مداخلة ببرنامج "صباح جديد"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، وتقدمه الإعلاميتان مارينا المصري وآية الكافوري، أنه في الماضي أنشأ النادي هذه التقاليد من ناحية اكتشاف المواهب واللاعبين في قطاع الكشافين، فهي ليست تجربة جديدة، وتم اكتشاف العديد من المواهب، وهناك العديد من الأندية قامت بهذه التجربة، وبالتالي إشبيلية لم يجر شيء مختلف.

وأوضح أن النادي استخدم التكنولوجيا والبيانات في التعرف على المواهب، وبناء قاعدة بيانات لجمعها عن اللاعبين، وعلماء البيانات والمهندسين يساعدون قسم البيانات في نادي إشبيلية، وفي نهاية عام 2023 أصبح لدينا تكنولوجيا راسخة من ناحية البيانات الكمية وبيانات اللاعبين وأدائهم على أرض الملعب وإرسالها للكشافين واستخدامها في تقييم اللاعبين.


 

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