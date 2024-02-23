بضاعة بمليون جنيه.. الداخلية تحاصر تجار الكيف

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة.

واصل قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية بالتنسيق مع مديريات أمن (الأقصر ، المنوفية، قنا، الدقهلية) جهود ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

اسفرت جهود الحملات فى مديرية أمن الأقصر عن ضبط(عنصر إجرامى "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة مركز شرطة إسنا)، وبحوزته (2 كيلو جرام لمخدر الحشيش- كمية لمخدر الشابو- فرد محلى وطلقتين).

كما تم ضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة مركز شرطة القرنة)، وبحوزته (2 كيلو جرام لمخدر الحشيش- كمية لمخدرى "الشابو، الهيروين"- بندقية آلية وعدد من الطلقات).

وفى مديرية أمن المنوفية تم ضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة مركز شرطة أشمون)، وبحوزته (3 كيلو جرام لمخدر الحشيش– كمية من مخدر الهيروين- بندقية خرطوش وعدد من الطلقات – ميزان حساس).

كما تم ضبط (عنصرين إجراميين "لهما معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة قسم شرطة شبين الكوم)، وبحوزتهما (1,500 كيلو جرام لمخدر الحشيش- فرد محلى وطلقة) و ضبط (3 عناصر إجرامية "لإثنين منهم معلومات جنائية"- مقيمين بدائرة مركز شرطة بركة السبع)، وبحوزتهم (كمية من المواد المخدرة "الحشيش، الهيروين، الآيس"- فرد محلى وطلقة).

وفى مديرية أمن قنا تم ضبط (عاطل- مقيم بدائرة مركز شرطة نجع حمادى)، وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش- بندقية خرطوش وعدد من الطلقات).

وفى مديرية أمن الدقهلية تم ضبط (عنصرين إجراميين "له معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة مركز شرطة منية النصر)، وبحوزته (10 كيلو جرام لمخدر البانجو- كمية لمخدر الحشيش- بندقية خرطوش وعدد من الطلقات- دراجة نارية "بدون لوحات").

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـأكثر من (مليون جنيه).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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