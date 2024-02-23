عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مدرب بيراميدز: ندرك قوة مازيمبي وسنعمل علي تحقيق الفوز

صدى البلد

قال الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، إنه يعلم جيدا مدى الجودة التي يتمتع بها فريق مازيمبي قبل المباراة التي تجمع بينهما غدا السبت على استاد مازيمبي بمدينة لوبومباشي الكونغولية في إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، موضحا أنه شاهد العديد من مباريات الفريق المنافس ويعلم كل تفاصيله ومدى قوته ولكن في المقابل هو على ثقة كبيرة من لاعبيه ويعلم مدى جودتهم وإمكانياتهم وخبراتهم وقدرتهم على تحقيق الفوز وعبور تلك المواجهة الهامة.

وأوضح يورتشيتش خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم باستاد مازيمبي، أنه يدرك مدى قوة المنافس الذي يعتبر خصما صعبا على ملعبه ووسط جماهيره، ويدرك جيدا أن بيراميدز يحتاج للفوز وسيلعب من أجله مهما كامت الظروف، ويثق في لاعبيه وأنهم سيبذلون قصارى جهدهم من أجل ذلك، ولتأمين موقف الفريق من العبور إلى الدور المقبل في دوري الأبطال.

وشدد يوتشيتش على أنه ليس من السهل على أي مدرب تولي مهمة فريق قبل ١٠ أيام فقط من خوض مباراة كبيرة ومهمة في دوري الأبطال أمامن فريق قوي على ملعبه ووسط جماهيره، وهو وجهازه الجديد قاد بيراميدز في مباراتين بالدوري المصري، والأمر ليس سيئا والآن يعلم جيدا مدى جودة لاعبيه ويثق فيهم كثيرا، والفريق سيلعب من أجل الفوز.

وقال المدير الفني إن بيراميدز سبق له تحقيق الفوز على مازيمبي في القاهرة بالجولة الأولى، وسيلعب هنا في الكونغو من أجل تكرار الانتصار، والفريق جاهز تماما لتلك المواجهة الهامة، وهو كمدرب سبق له اللعب في أجواء مماثلة أكثر من مرة ويدرك مدى الصعوبة ولا يجب الحديث عن أي ظروف محيطة والتركيز فقط على الفوز والثلاث نقاط ولا بديل عن ذلك الهدف.

الدوري المصري ابطال افريقيا المدير الفني لفريق نادي بيراميدز دورى أبطال إفريقيا فريق مازيمبي مازيمبي نادي بيراميدز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بالأقدمية.. حقيقة سحب شارة قيادة منتخب مصر من محمد صلاح

صفقة من العيار الثقيل تحل أزمة الدولار|الحكومة تفرح الملايين.. وهذا سعر الأخضر رسميًا

800 جنيه| تراجع أسعار الذهب إلى مستويات تاريخية.. وعيار 21 مفاجأة

42 مليار دولار| شريف حمودة يكشف تفاصيل الصفقة الكبرى: سوف تحل الأزمة الاقتصادية.. وبشرى قبل رمضان

قفشها مع عشيقها فجرجرته في المحاكم.. انتقام شيطاني لسيدة من زوجها بالسويس

مفاجأة جديدة لتجار الدولار في السوق الموازية

الأهلي أم الزمالك؟.. سيد عبد الحفيظ يفجر مفاجأة عن مباراة القمة المقبلة

850 جنيها في يوم.. صدمة في أسواق الذهب بعد انخفاض سعر المعدن الأصفر

ترشيحاتنا

رأس الحكمة .. رئيس الوزراء يعلن تفاصيل الصفقة الاستثمارية الكبرى بعد قليل

سعر مايتعوضش.. أرخص رينو لوجان

رسالة نارية من سيد عبد الحفيظ للاعب الزمالك بعد تصريحاته عن الأهلي

بينهم وزير دفاع كوريا.. الاتحاد الأوروبي يعاقب 194 فردا وكيانا لضرب روسيا

كتائب القسام تنفذ عدة عمليات ضد قوات الاحتلال في غزة

دولة عربية تعلن تحقيق الاكتفاء من المشتقات النفطية خلال عام


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تشبه البيجامة وبدون مكياج.. شيرين عبد الوهاب تثير الجدل بإطلالتها في لبنان

أرخص وأسهل الوصفات|علاجات منزلية لبثور الذقن

لن تتوقع.. بماذا كان يحلم هاني الناظر قبل وفاته؟

في عيد ميلادها.. إطلالات أثارت الجلد لـ حلا شيحة

فيديو

ضربوه.. سبب تعليق شاب سوري على عمود في لبنان.. فيديوجراف

وداع مؤثر أبكى متابعيه.. آخر كلمات هاني الناظر قبل رحيله.. فيديوجراف

تنفطر له القلوب.. مقطع فيديو لطفل فلسطيني يروي معاناته للحصول على الطعام

غرفة واحدة .. سوزي الأردنية تشارك متابعيها آخر التطورات بعد حريق منزلها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: هل أصبحت غزّة ساحة تجارب لاستخدام الذكاء الاصطناعي في الحروب؟

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أمريكا الراعي الرسمي للاحتلال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لولا دا سيلفيا الذى زارنا أخيرا

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: من الباب العالي إلى مصر

هند عصام

هند عصام تكتب: مقبرة الغرام

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ماذا تريد أمريكا

خالد العيسوي

خالد العيسوي يكتب: مئوية محمد عبد الجواد.. مهنية وبر الوالدين

مني أحمد

منى أحمد تكتب: مصر جميلة 

اﻟﻤﺰﻳﺪ