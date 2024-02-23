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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم.. الخشت يتسلم شهادة حصول جامعة القاهرة على المركز الأول في الإبداع والابتكار.. 8 إجراءات صارمة ضد الكيانات الوهمية

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

محظورات داخل لجان امتحانات الميدتيرم بالجامعات.. تعرف عليها

كشف الدكتور هشام الحريري وكيل كلية زراعة جامعة عين شمس عن قائمة المحظورات التي يتم حظر استخدامها داخل قاعات امتحانات الميدتيرم الجامعات، في إطار جهود مكافحة الغش وضمان نزاهة العملية التعليمية. وتأتي هذه الخطوة في إطار توجيهات حكومية لتعزيز النزاهة والجودة في الامتحانات الجامعية.

معهد كونفوشيوس بجامعة عين شمس يحتفل بعيد الربيع الصينى 

نظم، معهد كونفوشيوس بجامعة عين شمس احتفالية بعيد الربيع الصيني والسنة الصينية الجديدة، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء  رئيس جامعة عين شمس ،الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ،الدكتورة سلوى رشاد ،عميد كلية الالسن ، الدكتور ناصر عبد العال مدير المعهد ووكيل كلية الألسن لشئون التعليم والطلاب.

الخشت يتسلم شهادة حصول جامعة القاهرة على المركز الأول في الإبداع والابتكار

تسلم الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، من الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور عمرو عزت سلامة أمين عام اتحاد الجامعات العربية، شهادة حصول جامعة القاهرة على المركز الأول في الإبداع والابتكار في التصنيف العربي للجامعات وتصدرها الجامعات المصرية الثمانية والعشرون المشاركة في التصنيف

8 إجراءات صارمة من التعليم العالي ضد الكيانات الوهمية

وجه الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، باستمرار تكثيف جهود رصد الأنشطة الدعائية والتسويقية للكيانات الوهمية التي تدعي كذبًا أنها مُعتمدة من وزارة التعليم العالي، مشيرًا إلى أهمية التصدي لهذه الكيانات الوهمية بالتعاون مع الهيئات الرقابية بالدولة.

عقوبات قاسية في حالات الغش بالامتحانات الجامعية

قالت الدكتورة حنان كامل عميدة كلية الاداب جامعة عين شمس، إن امتحانات منتصف الفصل الدراسي الثاني في الأسبوع الثامن من بداية الفصل الدراسي وسف يتم اعتمادها خلال شهر مارس.

عين شمس الرابعة في التصنيف العربي الأول للجامعات

كرم  الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، و الدكتور عمرو عزت سلامة أمين عام اتحاد الجامعات العربية ، الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، حيث حققت الجامعة نجاحًا كبيرًا في النسخة الأولى من التصنيف والذي يصدر لأول مرة بالتعاون بين اتحاد الجامعات العربية وجامعة الدول العربية والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو)، واتحاد مجالس البحث العلمي العربية. وجاءت جامعة عين شمس في المركز الرابع.

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