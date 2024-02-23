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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رئيس الوزراء: مدينة رأس الحكمة توفر ملايين فرص العمل للشباب المصري

صدى البلد

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن مدينة رأس الحكمة توفر ملايين فرص العمل للشباب المصري، وأن الفترة المقبلة سيكون هناك صفقات جديدة، وأن الحكومة لا تعلن عن شيء غير بعد الانتهاء منه.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء خلال مؤتمر صحفي لكشف تفاصيل الصفقة الاستثمارية الكبرى، أن مساحة مدينة رأس الحكمة الجديدة 170.8 مليون متر مربع أي أكثر من 40 ألفًا و600 فدان، مؤكدًا أن مشروع تنمية مدينة رأس الحكمة هو الأضخم على الإطلاق.

وأضاف مدبولي: "شركة أبو ظبي التنموية القابضة ستؤسس شركة باسم رأس الحكمة ستكون شركة المشروع، وستكون شركة مساهمة مصرية، وستكون بمثابة الشركة الأم المسئولة عن تطوير هذا المشروع".

وتابع: "مشروع رأس الحكمة سيتضمن أحياء سكنية لكل المستويات، وفنادق عالمية على أعلى مستوى، ومنتجعات سياحية ومشروعات ترفيهية عملاقة، إضافة إلى كل الخدمات العمرانية الموجودة في كل مدينة من مدارس وجامعات ومستشفيات ومباني إدارية وخدمية، إضافة إلى منطقة حرة خدمية خاصة تضم صناعات تكنولوجية وصناعات خفيفة وخدمات لوجيستية، وحي مركزي للمال والأعمال لاستقطاب الشركات العالمية".

 

 

مدبولى مدينة رأس الحكمة

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