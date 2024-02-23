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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بعد رأس الحكمة.. الوزراء: طرح مشروعات من العيار الثقيل على المستوي العالمي

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن مشاريع الصحة والتعليم لهما أولوية كبري الفترة المقبلة، ومعهم مبادرة حياة كريمة.


وأضاف رئيس مجلس الوزراء، في كلمة له في مؤتمر صحفي، مساء اليوم الجمعة، هناك مشروعات من العيار الثقيل سيتم طرحها  على المستوي العالمي الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن كل الشركات التي تعمل في المشروع والمصانع ستكون بعمالة مصرية.


وتابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة منفتحة تماما على الاستثمار الأجنبي المباشر وجاهزة لاستقبال هذه الانواع من المشروعات في أي رقعة من أرض مصر، متابعا أن هذا النوع من المشروعات سيحقق هدف الوصول لنحو ٤٠ مليون و٥٠ مليون سائح.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن أؤكد التزام الدولة بتعويض نقدي وعيني كامل لأي شخص يتأثر بتنفيذ المشروع.
 

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