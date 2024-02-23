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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تستهدف مستخدمي Galaxy.. تحذير عاجل لجميع مستخدمي هواتف أندرويد

تحذير عاجل لجميع
تحذير عاجل لجميع مستخدمي هواتف أندرويد

حذر خبراء في مجال الأمن السيبراني جميع مستخدمي هواتف أندرويد بضرورة حذف عدد من التطبيقات الضارة، والتي تحتوي على برمجيات عشوائية خبيثة يمكنها سرقة جميع البيانات الحساسة.

 

وبحسب تقرير من صحيفة “ مترو” البريطانية فإن التطبيقات التي تم تنزيلها من متجر Google Play، تخفي تصميم برمجي ضار بشكل خاص يسمى Anatsa، قادر على سرقة البيانات المصرفية الخاصة بالمستخدمين. 

 

وقال الخبراء في شركة الأمن Threat Fabric، إن التطبيقات تشكل تهديدًا "خطيرًا" لمستخدمي أندرويد، وبشكل أكثر تحديدًا، أولئك الذين يستخدمون هواتف Galaxy من شركة سامسونج.

 

وذكرت الشركة في بيان لها إنه "تم تصميم AccessibilityService الخبيثة للتفاعل مع عناصر واجهة المستخدم لأجهزة Galaxy، مما يعني أن مستخدمي سامسونج فقط هم الذين تأثروا في هذه المرحلة من الحملة".

 

وقال متحدث باسم جوجل "تمت إزالة جميع التطبيقات المحددة في التقرير من جوجل بلاي"، وتتم حماية مستخدمي أندرويد تلقائيًا من الإصدارات المعروفة من هذه البرامج الضارة بواسطة Google Play Protect، والذي يتم تشغيله افتراضيًا على أجهزة أندرويد المزودة بخدمات Google Play. 

 

ويُنصح المستخدمون بحماية هواتفهم من خلال توخي الحذر بشأن الأذونات التي يسمحون بها على أجهزتهم، وحذف هذه التطبيقات فورًا :  


Phone Cleaner – File Explorer
PDF Viewer – File Explorer
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Phone Cleaner: File Explorer
PDF Reader: File Manager

 

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