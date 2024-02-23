عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شوبير ينشر صورة ابنه بعد فوز الأهلي على ميدياما الغاني

احمد شوبير
احمد شوبير

حقق فريق الأهلي فوزا مهما على ميدياما الغاني بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة على ملعب بابا يارا بمدينة كوماسي الغانية ضمن منافسات الجولة الخامسة بدوري المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ونشر الإعلامي أحمد شوبير صورة عبر حسابه علي فيسبوك، وكتب "‏ميشيل يانكون مدرب حراس مرمى الأهلي مع مصطفي شوبير بعد نهاية المباراة، الحمد والشكر لله".

بهذا الفوز رفع الأهلي رصيده إلى 9 نقاط في صدارة المجموعة الرابعة، بينما توقف رصيد ميدياما عند 4 نقاط فى المركز الرابع، ليضع الفريق الأحمر قدما في ربع نهائي البطولة الأفريقية. 
 

FB_IMG_1708712629044
FB_IMG_1708712629044

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إسقاط الديون وانتعاشة للجنيه وانخفاض الأسعار.. مكاسب بالجملة لمصر من صفقة الإمارات الكبرى

بالأقدمية.. حقيقة سحب شارة قيادة منتخب مصر من محمد صلاح

مفاجأة.. فئات محرومة من معاشات مارس 2024 بالزيادة الجديدة

رد فعل مثير من خالد الغندور بعد فوز الأهلي على ميدياما الغاني

بعد إعلان الصفقة الكبرى.. انخفاض سعر الدولار في السوق السوداء إلى 56 جنيهًا

الحق اظبط التردد.. قناة مفتوحة لنقل مباراة الأهلى وميدياما بدوري أبطال أفريقيا

185 مليار دولار و170 مليون متر| تفاصيل صفقة الإمارات الكبري.. و"الحكومة" توجه رسالة للمصريين

رئيس الوزراء : الإمارات تضخ 150 مليار دولار للاستثمار في رأس الحكمة

ترشيحاتنا

اتحاد الصناعات: صفقة الشراكة مع الإمارات دليل أن مصر جاذبة للاستثمار

شراكة وليست بيعا.. تفاصيل الصفقة الأضخم في تاريخ مصر

الأهلي يفوز على ميدياما الغاني ويضمن التأهل لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

شهادة بعائد 30٪ والشراء في هذا الموعد | تفاصيل

الإمارات تستثمر 35 مليار دولار لتطوير مدينة رأس الحكمة

ربيع بائع البرتقال: شكيت في إسلامي بسبب هذه السيدة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السيشوار في الثلاجة.. حيلة سحرية تفعلها دائما بعد معرفة نتائجها

غياب ماجدة زكي.. تفاصيل تكريمات المركز الكاثوليكي في حفل الافتتاح

أفضل روتين للعناية بالبشرة ليلا

هتلعب بالفلوس .. مواليد هذه الأبراج الأكثر حظا في المال والعمل

فيديو

فرص عمل وانتهاء أزمة الدولار.. تفاصيل أكبر صفقة استثمارية في مصر

ظاهرة جوية تتسبب في سقوط أمطار.. تحذير من الأرصاد

ضربوه.. سبب تعليق شاب سوري على عمود في لبنان.. فيديوجراف

وداع مؤثر أبكى متابعيه.. آخر كلمات هاني الناظر قبل رحيله.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: هل أصبحت غزّة ساحة تجارب لاستخدام الذكاء الاصطناعي في الحروب؟

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أمريكا الراعي الرسمي للاحتلال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لولا دا سيلفيا الذى زارنا أخيرا

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: من الباب العالي إلى مصر

هند عصام

هند عصام تكتب: مقبرة الغرام

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ماذا تريد أمريكا

خالد العيسوي

خالد العيسوي يكتب: مئوية محمد عبد الجواد.. مهنية وبر الوالدين

مني أحمد

منى أحمد تكتب: مصر جميلة 

اﻟﻤﺰﻳﺪ