شوبير ينشر صورة ابنه بعد فوز الأهلي على ميدياما الغاني

حقق فريق الأهلي فوزا مهما على ميدياما الغاني بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة على ملعب بابا يارا بمدينة كوماسي الغانية ضمن منافسات الجولة الخامسة بدوري المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ونشر الإعلامي أحمد شوبير صورة عبر حسابه علي فيسبوك، وكتب "‏ميشيل يانكون مدرب حراس مرمى الأهلي مع مصطفي شوبير بعد نهاية المباراة، الحمد والشكر لله".

بهذا الفوز رفع الأهلي رصيده إلى 9 نقاط في صدارة المجموعة الرابعة، بينما توقف رصيد ميدياما عند 4 نقاط فى المركز الرابع، ليضع الفريق الأحمر قدما في ربع نهائي البطولة الأفريقية.

