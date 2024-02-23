عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

الخطيب مخدوع ومرتضى ضيع فرصة العمر.. ماذا قال ميدو عن الأهلي والزمالك؟

ميدو
ميدو

قال أحمد حسام ميدو مدرب الزمالك السابق، إن مهنة التدريب الأقرب إلى قلبه وليس التمثيل أو الاستثمار، رافضا نغمة فشله في التجارب التدريبية.

ميدو 

ماذا قال ميدو عن مهنة التدريب؟

وقال ميدو عبر قناة المشهد "أنا زملكاوي منذ الصغر وعائلتي كلها تنتمي للأبيض، لكن في الوقت نفسه نحترم الأهلي".

وأضاف ميدو: "العلاقات بين الناديين تأثرت لفترة بالخلاف بين محمود الخطيب رئيس الأهلي ومرتضى منصور رئيس الزمالك السابق".

متحدث الوزراء يكشف تفاصيل جديدة عن مشروع رأس الحكمة

قيادي بفتح: تقارير دولية تتوقع وفاة 85 ألف مواطن بقطاع غزة.. فيديو

هل أخطاء مرتضى منصور بخلافة مع الخطيب؟

وأشار ميدو إلى أن مرتضى أخطأ في صراعه مع الخطيب، موضحا أن مرتضى أضاع على نفسه فرصة أن يكون الرئيس التاريخي للزمالك بكثرة تصريحاته.

وأردف: "الخطيب رمز وأسطورة، ولكنه أخطأ في نقطة واحدة وهي سماحه لأحد الأشخاص الذين يعملون تحت قيادته في الأهلي، بتشغيل لجان إلكترونية ووصل الحال بها بالهجوم ضد لاعبين سابقين للأهلي مثل حسام غالي ومحمد فضل وعماد متعب".

وواصل: "الخطيب مخدوع وعليه أن يلتفت لهذه النقطة إذا كان لا يعلم ذلك، وأعتقد أنه يعلم بما يحدث".

ميدو 

التحكيم ليس أزمة الاهلي

وأكد أن الأهلي ليس له أي ذنب في عثرات الزمالك، كما أن التحكيم ليس أزمة القلعة البيضاء، ولكن هناك مشاكل متوارثة ومجالس إدارة أضاعت مبادئ القلعة البيضاء.

وأوضح أن هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة السابق، لم يكن متفرغا لعمله بحكم منصبه الدولي، وترك إدارة الكرة المصرية لأحمد مجاهد الذي خرب الكرة المصرية.

ماذا قال ميدو عن مهنة التدريب هل أخطاء مرتضى منصور بخلافة مع الخطيب التحكيم ليس أزمة الاهلي القلعة البيضاء الأهلى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إسقاط الديون وانتعاشة للجنيه وانخفاض الأسعار.. مكاسب بالجملة لمصر من صفقة الإمارات الكبرى

بالأقدمية.. حقيقة سحب شارة قيادة منتخب مصر من محمد صلاح

الزوجة العشيقة في الجنايات | تاجرت بـ ابن الليلة الحمرا قدام الجميع

185 مليار دولار و170 مليون متر| تفاصيل صفقة الإمارات الكبري.. و"الحكومة" توجه رسالة للمصريين

مفاجأة.. فئات محرومة من معاشات مارس 2024 بالزيادة الجديدة

رد فعل مثير من خالد الغندور بعد فوز الأهلي على ميدياما الغاني

ضربة قاضية للسوق السوداء| توقعات بتراجع سعر الدولار لأقل من 40 جنيهًا بعد صفقة الإمارات

أبو العينين : انتهاء أزمة الدولار بعيدا عن قرض صندوق النقد الدولي

موضوعات متعلقة

تعليق قوي من حمدي الوزير على منتقدي إعلان "ليك في الكيك"

دعاء الجمعة الأخيرة من شهر رجب.. 50 دعوة تقضي حوائجك وتزيك همومك

هل بالروح والجسد معا صعد النبي للسماء.. تفاصيل قصة الإسراء والمعراج

دعاء المطر والرعد والبرق والرياح.. ردده الآن يقضى حوائجك

ننشر كلمة رئيس المحكمة العليا احتفالا بمرور 10 سنوات على الدستور

استكمال إنجازات الجامعات الأهلية وزيادة المقبولين ضمن خطة تطوير 2024- 2030| تفاصيل

دعاء الجمعة الأولى من العام الجديد.. يفتح لك خيرات الدنيا والآخرة

بروتوكولات تعاون وتنظيم زيارات علمية ميدانية وتكثيف التدريبات.. حصاد الجامعات الأهلية 2024

ترشيحاتنا

قيادي بفتح: حلم إسرائيل لن يتحقق على الأراضي الفلسطينية

أمطار وسحب تحجب الشمس.. الأرصاد الجوية تكشف حالة الطقس المتوقعة غدا

الصحفيين تناقش حقوق وتحديات ذوي الهمم

بعد بتر ساقه.. الفنان فادي إبراهيم يدخل العناية المركزة

تستهدف مستخدمي Galaxy.. تحذير عاجل لجميع مستخدمي هواتف أندرويد

الخطيب مخدوع ومرتضى ضيع فرصة العمر.. ماذا قال ميدو عن الأهلي والزمالك؟


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بربع الثمن.. أرخص طريقة لعمل وتخزين الكفتة قبل رمضان

محدش يقلدني.. إلهام شاهين تثير الجدل بطريقة خسارتها للوزن

السيشوار في الثلاجة.. حيلة سحرية تفعلها دائما بعد معرفة نتائجها

غياب ماجدة زكي.. تفاصيل تكريمات المركز الكاثوليكي في حفل الافتتاح

فيديو

شراكة وليست بيعا.. تفاصيل الصفقة الأضخم في تاريخ مصر

شهادة بعائد 30٪ والشراء في هذا الموعد | تفاصيل

فرص عمل وانتهاء أزمة الدولار.. تفاصيل أكبر صفقة استثمارية في مصر

ظاهرة جوية تتسبب في سقوط أمطار.. تحذير من الأرصاد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: هل أصبحت غزّة ساحة تجارب لاستخدام الذكاء الاصطناعي في الحروب؟

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أمريكا الراعي الرسمي للاحتلال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لولا دا سيلفيا الذى زارنا أخيرا

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: من الباب العالي إلى مصر

هند عصام

هند عصام تكتب: مقبرة الغرام

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ماذا تريد أمريكا

خالد العيسوي

خالد العيسوي يكتب: مئوية محمد عبد الجواد.. مهنية وبر الوالدين

مني أحمد

منى أحمد تكتب: مصر جميلة 

اﻟﻤﺰﻳﺪ