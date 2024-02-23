الخطيب مخدوع ومرتضى ضيع فرصة العمر.. ماذا قال ميدو عن الأهلي والزمالك؟

قال أحمد حسام ميدو مدرب الزمالك السابق، إن مهنة التدريب الأقرب إلى قلبه وليس التمثيل أو الاستثمار، رافضا نغمة فشله في التجارب التدريبية.

ميدو

ماذا قال ميدو عن مهنة التدريب؟

وقال ميدو عبر قناة المشهد "أنا زملكاوي منذ الصغر وعائلتي كلها تنتمي للأبيض، لكن في الوقت نفسه نحترم الأهلي".

وأضاف ميدو: "العلاقات بين الناديين تأثرت لفترة بالخلاف بين محمود الخطيب رئيس الأهلي ومرتضى منصور رئيس الزمالك السابق".

هل أخطاء مرتضى منصور بخلافة مع الخطيب؟

وأشار ميدو إلى أن مرتضى أخطأ في صراعه مع الخطيب، موضحا أن مرتضى أضاع على نفسه فرصة أن يكون الرئيس التاريخي للزمالك بكثرة تصريحاته.

وأردف: "الخطيب رمز وأسطورة، ولكنه أخطأ في نقطة واحدة وهي سماحه لأحد الأشخاص الذين يعملون تحت قيادته في الأهلي، بتشغيل لجان إلكترونية ووصل الحال بها بالهجوم ضد لاعبين سابقين للأهلي مثل حسام غالي ومحمد فضل وعماد متعب".

وواصل: "الخطيب مخدوع وعليه أن يلتفت لهذه النقطة إذا كان لا يعلم ذلك، وأعتقد أنه يعلم بما يحدث".

ميدو

التحكيم ليس أزمة الاهلي

وأكد أن الأهلي ليس له أي ذنب في عثرات الزمالك، كما أن التحكيم ليس أزمة القلعة البيضاء، ولكن هناك مشاكل متوارثة ومجالس إدارة أضاعت مبادئ القلعة البيضاء.

وأوضح أن هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة السابق، لم يكن متفرغا لعمله بحكم منصبه الدولي، وترك إدارة الكرة المصرية لأحمد مجاهد الذي خرب الكرة المصرية.