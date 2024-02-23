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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد الفوز على ميدياما | موعد مباراة الأهلي المقبلة في دوري أبطال أفريقيا

الاهلي
الاهلي

حقق فريق الكرة بالنادي الأهلي فوزًا صعبًا أمام ميدياما الغاني بهدف نظيف في اللقاء الذي جمع بينهما، اليوم الجمعة، في دوري أبطال إفريقيا.

ويختتم الأهلي مشواره في المجموعة الرابعة من دوري أبطال إفريقيا بمواجهة يانج أفريكانز التنزاني بالجولة السادسة.

ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا.. الصدارة حمراء

موعد مباراة الأهلي المقبلة ضد يانج أفريكانز

يواصل الأهلي مسيرته في بطولة دوري أبطال أفريقيا، ويدخل مباشرة في صدام قوي مع فريق يانج أفريكانز التنزاني، في المباراة التي تجمع الفريقين يوم الجمعة 1-3-2024، على أرض ملعب استاد القاهرة، في الجولة السادسة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي ضد يانج أفريكانز في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة  7 مساء . 

الأهلى ميدياما دوري ابطال افريقيا يانج أفريكانز استاد القاهرة

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