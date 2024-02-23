بعد الفوز على ميدياما | موعد مباراة الأهلي المقبلة في دوري أبطال أفريقيا

حقق فريق الكرة بالنادي الأهلي فوزًا صعبًا أمام ميدياما الغاني بهدف نظيف في اللقاء الذي جمع بينهما، اليوم الجمعة، في دوري أبطال إفريقيا.

ويختتم الأهلي مشواره في المجموعة الرابعة من دوري أبطال إفريقيا بمواجهة يانج أفريكانز التنزاني بالجولة السادسة.

موعد مباراة الأهلي المقبلة ضد يانج أفريكانز

يواصل الأهلي مسيرته في بطولة دوري أبطال أفريقيا، ويدخل مباشرة في صدام قوي مع فريق يانج أفريكانز التنزاني، في المباراة التي تجمع الفريقين يوم الجمعة 1-3-2024، على أرض ملعب استاد القاهرة، في الجولة السادسة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي ضد يانج أفريكانز في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة 7 مساء .