ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا.. الصدارة حمراء

حقق فريق الأهلي فوزا مهما على ميدياما الغاني بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة على ملعب بابا يارا بمدينة كوماسي الغانية ضمن منافسات الجولة الخامسة بدوري المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويتصدر الأهلي المجموعة الرابعة من البطولة، بعد هذا الفوز، مبتعدا بـ4 نقاط عن أقرب منافسيه، قبل الجولة الأخيرة من المسابقة، بغض النظر عن مباراة الغد بالجولة الخامسة من المجموعة نفسها، التي تجمع يانج أفريكانز التنزاني ومضيفه شباب بلوزداد الجزائري.

ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

وجاء ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا، كما يلي:

1-الأهلي (9 نقاط).

2- شباب بلوزداد الجزائري (5 نقاط) (+هدفان)، له مباراة خارج الأرض أمام يانج أفريكانز. التنزاني

3- يانج أفريكانز التنزاني (5 نقاط)، يستضيف غدا شباب بلوزداد الجزائري.

4-ميدياما الغاني (4 نقاط).

مباريات الجولة الأخيرة من دور المجموعات

وتقام مباريات الجولة السادسة والأخيرة من منافسات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا، يوم الجمعة المقبل، باستضافة الأهلي لفريق يانج أفريكانز، في استاد القاهرة، بينما يحل ميدياما الغاني ضيفا على شباب بلوزداد، في نفس الموعد، لحسم المتأهلين.