بغارتين.. الطيران الأمريكي البريطاني يستهدف منطقة الكويزي في الحديدة باليمن

استهدف العدوان الأمريكي البريطاني بغارتين منطقة الكويزي بمديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة.

وكان طيران العدوان الأمريكي البريطاني علي اليمن شن 3 غارات علي منطقة رأس عيسى في مديرية الصليف بمحافظة الحديدة اليمنية.

وبالأمس؛ أعلن الحوثيون تنفيذ ثلاث عمليات عسكرية نوعية، الأولى أطلقتِ خلالها القوة الصاروخية وكذلكَ سلاحُ الجوِّ المسيرُ عدداً من الصواريخِ الباليستيةِ والطائراتِ المسيرةِ على أهدافٍ مختلفةٍ للعدوِّ الصهيونيِّ في منطقةِ أمِّ الرشراشِ جنوبيَّ فلسطينَ المحتلةِ.

وقال الحوثيون في بيان: فيما العملية الثانية في خليجِ عدن، حيث نفذت القوات البحرية عمليةَ استهدافٍ لـ سفينةٍ بريطانيةٍ ( ISLANDER ) في خليجِ عدن، وذلك بعددٍ من الصواريخِ البحريةِ المناسبة، أصابتْها بشكلٍ مباشرٍ ما أدى إلى نشوبِ الحريقِ فيها بفضلِ الله.

وأضاف البيان: أما العمليةُ الثالثةُ فقد تمَّ خلالَها استهدافُ مدمرةٍ أمريكيةٍ في البحرِ الأحمرِ بعددٍ من الطائراتِ المسيرة.

وختم الحوثيون في البيان: مستمرون في تنفيذِ واجباتِها الدينيةِ والأخلاقيةِ والإنسانيةِ تجاهَ الشعب الفلسطينيِ ودفاعاً عن اليمن العزيز في مواجهة العدوان الأمريكيِ البريطاني وأن عملياتِها العسكريةَ لن تتوقفَ إلا بتوقفِ العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

