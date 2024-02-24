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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

هونر تطلق تابلت Honor Pad 9 في أول سوق عالمية بمواصفات جبارة

تابلت Honor Pad 9
تابلت Honor Pad 9

أطلقت شركة Honor “ هونر ” في سوق المملكة المتحدة وأيرلندا جهاز تابلت Honor Pad 9 مع عدد من المواصفات المميزة أبرزها معالج من شركة كوالكوم الأمريكية، حيث يعد هذا الإطلاق هو الظهور العالمي الأول بعد إطلاقه في الصين منذ عدة أشهر. 

 

ويتميز تابلت Honor Pad 9 بشاشة مقاومة للمياه والغبار IPS LCD قياس 12.1 بوصة بدقة 2560 × 1600 بكسل ومعدل تحديث 120 هرتز في الثانية، مع سطوع يبلغ 500 شمعة في المتر المربع، مع دعم للقلم الإلكتروني. 

ويقدم تابلت Honor Pad 9 كاميرا رئيسية بدقة 13 ميجابكسل، مع كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل لصور السيلفي ومكالمات الفيديو، حيث يعد التابلت جهازًا لائقًا من الفئة المتوسطة مع التركيز على توفير الإنتاجية وتجربة ممتعة. 

ويعمل تابلت Honor Pad 9 بمعالج من نوع Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 من شركة كوالكوم الأمريكية توفر مجموعة الشرائح أربعة نوى ARM Cortex-A78 مسجلة بتردد يصل إلى 2.2 جيجا هرتز، مع وحدة معالجة الرسومات Adreno 710 للمهام الرسومية.

 

ويحتوي تابلت Honor Pad 9 على بطارية بسعة 8.300 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 35 وات،كما يعمل بنظام التشغيل Android 14 مع واجهة المستخدم للسوفت وير MagicOS 7.2.  

 

تابلت Honor Pad 9 Honor Pad 9 مواصفات تابلت Honor Pad 9 شركة Honor جهاز تابلت Honor Pad 9 هونر

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