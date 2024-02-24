عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل الكنافة بالمانجو خطوة بخطوة

طريقة عمل الكنافة
طريقة عمل الكنافة بالمانجو

لم يتبق على شهر رمضان سوى أيام قليلة، وتبدأ ربة المنزل في إعداد كل ما لذ وطاب من أصناف الطعام والحلويات خلاله، ومن أبرز الحلويات المنتشرة بين المصريين، هي صينية الكنافة بعدد من الأشكال المختلفة.

وتقدم الشيف زينب الحافظ طريقة عمل الكنافة بالمانجو خطوة بخطوة.

احترس حركة واحدة تجعل البطاطس فاسدة |نفعلها فى المنزل

فتاوى تشغل الأذهان | حكم صيام النصف من شعبان .. ما العبادات المستحبة في ليلته ؟

المكونات لعمل الكنافة بالمانجو

1/2 كوب زبدة مذابة
1 كوب كنافة رقيقة
1 كوب مانجو مقطعة إلى مكعبات صغيرة
1/2 كوب سكر
1/4 كوب ماء
1 ملعقة صغيرة عصير ليمون
قليل من الفستق المفروم (اختياري)
قليل من شرائح المانجو للتزيين (اختياري)

طريقة عمل الكنافة بالمانجو

قم بتسخين الفرن إلى درجة حرارة 180 درجة مئوية (350 درجة فهرنهايت).

قم بوضع الكنافة الرقيقة في وعاء كبير واسكب الزبدة المذابة فوقها. استخدم يديك لتفريق الكنافة وتشريبها بالزبدة جيدًا.

انقل نصف الكنافة إلى قاع صينية فرن مستطيلة. قم بتوزيعها بطريقة متساوية واضغطها بأطراف أصابعك لتتماسك.

ضع المانجو المقطعة فوق الكنافة في الصينية.

طريقة عمل الشربات 

في وعاء آخر، قم بخلط السكر والماء معًا على نار متوسطة حتى يذوب السكر تمامًا وتتكون شراب سميك. أضف عصير الليمون وقلب جيدًا.

اسكب الشراب فوق المانجو في الصينية.

قم برش الكنافة المتبقية فوق الشراب بطريقة متساوية.

ضع الصينية في الفرن المُسخن مسبقًا واتركها لمدة 25-30 دقيقة أو حتى يصبح الوجه ذهبي اللون.

بعد أن تنضج الكنافة، قم بإخراج الصينية من الفرن واتركها لتبرد قليلاً.

قبل التقديم، يمكنك رش الفستق المفروم على وجه الكنافة للتزيين.

قم بتقطيع الكنافة إلى قطع وقدمها ساخنة.

يمكنك تزيين الكنافة بشرائح المانجو قبل التقديم لمزيد من الجمالية.

طريقة عمل الكنافة بالمانجو الكنافة المكونات لعمل الكنافة بالمانجو الكنافة بالمانجو عمل الكنافة بالمانجو طريقة عمل الشربات الشربات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إسقاط الديون وانتعاشة للجنيه وانخفاض الأسعار.. مكاسب بالجملة لمصر من صفقة الإمارات الكبرى

185 مليار دولار و170 مليون متر| تفاصيل صفقة الإمارات الكبري.. و"الحكومة" توجه رسالة للمصريين

رد فعل مثير من خالد الغندور بعد فوز الأهلي على ميدياما الغاني

رمضان 2024.. تعرف على أطول وأقصر أيام الصيام

إعلان صفقة الاستثمار الكبرى| انخفاض حاد للدولار بالسوق الموازي

الزوجة العشيقة في الجنايات | تاجرت بـ ابن الليلة الحمرا قدام الجميع

شهادة بعائد 30٪ والشراء في هذا الموعد | تفاصيل

أمطار وسحب تحجب الشمس.. الأرصاد الجوية تكشف حالة الطقس المتوقعة اليوم

موضوعات متعلقة

طريقه عمل الحلاوة الطحينية

وزارة البيئة تدعم الاستدامة في منشآت الرعاية الصحية ومؤتمر المناخ

منشآت الرعاية الصحية مستدامة خضراء | إنجازات وزارة البيئة في 9 سنوات

العمل: اعتماد 426 ألف عقد بالخارج وتحصيل 314 مليون جنيه كمستحقات من 9 دول

تحصيل 314 مليون جنيه مستحقات بـ9 دول.. العمل ترصد جهودها خلال 2023| إنفوجراف

عام جديد من الإنجاز فى مسيرة القطاع.. حصاد وزاره البترول خلال 2023

دعمًا لشعار "صنع في مصر".. البحث العلمي ينجح في توطين الصناعة المصرية خلال 2023

42 حزبا سياسيا يوجهون التهنئة للرئيس السيسي بعد الفوز في الانتخابات.. ويؤكدون: دليل قاطع على التفاف الشعب المصري حوله.. وإدراكهم لحجم الإنجازات

ترشيحاتنا

الجيش الأمريكي يعلن تدمير 7 صواريخ كروز للحوثيين

مصرع 16 شخصًا إثر انهيار منجم في فنزويلا

خلاف حاد بين نجمي الأهلي والزمالك السابقين على الهواء.. ماذا حدث؟

رمضان 2024.. تعرف على أطول وأقصر أيام الصيام

بمواصفات مميزة.. هاتف شبابي قادم من سامسونج

هل صوم التطوع جائز في جميع أوقات العام؟ دار الإفتاء ترد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رجل دنماركي يضع 68 عود ثقاب في أنفه.. ويدخل موسوعة جينيس

بانكوك تفوز بلقب أطول اسم في العالم.. لن تصدق عدد حروفه

طريقة عمل العيش الشامي بالسمسم وحبة البركة

امرأة تضع الآيباد في الفرن بدلًا من الطعام.. ماذا حدث؟

فيديو

اللي بيحصل ده قلة أدب وتطاول.. يوتيوب يحذف أغنية حسام حبيب «كدابة»

أحمد سلامة يكشف سر غياب ابنته سارة عن التمثيل لفترة

السر فى قطعة القماش.. سبب قتل مدرس الفيزياء طالب الدقهلية

شراكة وليست بيعا.. تفاصيل الصفقة الأضخم في تاريخ مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: هل أصبحت غزّة ساحة تجارب لاستخدام الذكاء الاصطناعي في الحروب؟

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أمريكا الراعي الرسمي للاحتلال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لولا دا سيلفيا الذى زارنا أخيرا

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: من الباب العالي إلى مصر

هند عصام

هند عصام تكتب: مقبرة الغرام

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ماذا تريد أمريكا

خالد العيسوي

خالد العيسوي يكتب: مئوية محمد عبد الجواد.. مهنية وبر الوالدين

مني أحمد

منى أحمد تكتب: مصر جميلة 

اﻟﻤﺰﻳﺪ