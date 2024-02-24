لم يتبق على شهر رمضان سوى أيام قليلة، وتبدأ ربة المنزل في إعداد كل ما لذ وطاب من أصناف الطعام والحلويات خلاله، ومن أبرز الحلويات المنتشرة بين المصريين، هي صينية الكنافة بعدد من الأشكال المختلفة.

وتقدم الشيف زينب الحافظ طريقة عمل الكنافة بالمانجو خطوة بخطوة.

المكونات لعمل الكنافة بالمانجو

1/2 كوب زبدة مذابة

1 كوب كنافة رقيقة

1 كوب مانجو مقطعة إلى مكعبات صغيرة

1/2 كوب سكر

1/4 كوب ماء

1 ملعقة صغيرة عصير ليمون

قليل من الفستق المفروم (اختياري)

قليل من شرائح المانجو للتزيين (اختياري)

طريقة عمل الكنافة بالمانجو

قم بتسخين الفرن إلى درجة حرارة 180 درجة مئوية (350 درجة فهرنهايت).

قم بوضع الكنافة الرقيقة في وعاء كبير واسكب الزبدة المذابة فوقها. استخدم يديك لتفريق الكنافة وتشريبها بالزبدة جيدًا.

انقل نصف الكنافة إلى قاع صينية فرن مستطيلة. قم بتوزيعها بطريقة متساوية واضغطها بأطراف أصابعك لتتماسك.

ضع المانجو المقطعة فوق الكنافة في الصينية.

طريقة عمل الشربات

في وعاء آخر، قم بخلط السكر والماء معًا على نار متوسطة حتى يذوب السكر تمامًا وتتكون شراب سميك. أضف عصير الليمون وقلب جيدًا.

اسكب الشراب فوق المانجو في الصينية.

قم برش الكنافة المتبقية فوق الشراب بطريقة متساوية.

ضع الصينية في الفرن المُسخن مسبقًا واتركها لمدة 25-30 دقيقة أو حتى يصبح الوجه ذهبي اللون.

بعد أن تنضج الكنافة، قم بإخراج الصينية من الفرن واتركها لتبرد قليلاً.

قبل التقديم، يمكنك رش الفستق المفروم على وجه الكنافة للتزيين.

قم بتقطيع الكنافة إلى قطع وقدمها ساخنة.

يمكنك تزيين الكنافة بشرائح المانجو قبل التقديم لمزيد من الجمالية.