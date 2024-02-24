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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

لجنة التجارة الفيدرالية تفرض غرامة على شركة Avast بقيمة 16.5 مليون دولار

FTC تغرم Avast بقيمة
FTC تغرم Avast بقيمة 16.5 مليون دولار

فرضت لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) غرامة على شركة الأمن السيبراني Avast “أفاست” بقيمة 16.5 مليون دولار لقيامها بتتبع المستخدمين وبيع البيانات الخاصة بهم. 

 

وتقول لجنة التجارة الفيدرالية إن شركة Avast، وهي الشركة التي وعدت بحماية بيانات المستهلك من التتبع عبر الإنترنت، فعلت العكس، حيث قامت بجمع وبيع بيانات تصفح المستخدم دون معرفة أو موافقة بينما تقوم في نفس الوقت بتضليل المستخدمين. 

 

وفي الشكوى، تقول الوكالة إن شركة Avast Limited، ومقرها المملكة المتحدة ومن خلال فرعها التشيكي، زعمت أنها تحظر ملفات تعريف الارتباط التي تجمع البيانات وتمنع المتتبعين الآخرين من متابعة النشاط عبر الإنترنت فقط لبيع تلك البيانات إلى أطراف ثالثة، والانخراط في السلوك منذ عام 2014 على الأقل.

 

وأضافت لجنة التجارة الفيدرالية إن Avast أخبرت المستخدمين أنها لن تشارك المعلومات إلا في شكل "مجهول ومجمع"، على الرغم من أن هذا لم يكن هو الحال.

 

وأكدت  لجنة التجارة الفيدرالية إن Avast باعت البيانات لمجموعة تضم أكثر من 100 عميل، بما في ذلك الشركات الاستشارية وشركات الإعلان ووسطاء البيانات، بحسب شبكة سي إن إن الأمريكية. 

 

وكتب صامويل ليفين، مدير مكتب حماية المستهلك التابع للجنة التجارة الفيدرالية، في بيان "وعدت شركة Avast المستخدمين بأن منتجاتها ستحمي خصوصية بيانات التصفح الخاصة بهم، لكنها قدمت العكس". "إن أساليب المراقبة الخادعة التي تتبعها شركة Avast تهدد خصوصية المستهلكين وتنتهك القانون."

 

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لجنة التجارة الفيدرالية تفرض غرامة على شركة Avast بقيمة 16.5 مليون دولار


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