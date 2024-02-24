بمواصفات مميزة.. هاتف شبابي قادم من سامسونج

تستعد شركة سامسونج الكورية الجنوبية لإطلاق هاتف مميز مخصص للفئة المتوسطة والشبابية، حيث سيصدر تحت اسم Galaxy F55 ومن المتوقع أن يشهد الهاتف إطلاقًا عالميًا خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وحصل هاتف سامسونج Galaxy F55 على شهادة Bluetooth حيث يأتي هذا التأكيد من شركة Bluetooth SIG حيث أدرجت الهاتف على قوائمها بهذا الاسم، بحسب “gsmarena”.

وسيأتي هاتف سامسونج Galaxy F55 بشاشة من نوع Super AMOLED بجودة +FHD قياس 6.5 بوصة تدعم معدل تحديث سلس يبلغ 90 هرتز في الثانية، ومستشعر للبصمة تحت الشاشة.

ومن المتوقع أن يقدم سامسونج Galaxy F55 كاميرا بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 5 ميجابكسل وكاميرا مساعدة أخرى بدقة 2 ميجابكسل، مع كاميرا أمامية بدقة 13 ميجابكسل لتصوير السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو.

وسيوفر سامسونج Galaxy F55 ذاكرة الوصول العشوائي سعة 4 و 6 جيجابايت رام، وذاكرة التخزين الداخلي بسعة تبدأ من 128 جيجا بايت، كما يدعم الهاتف شبكات الجيل الخامس 5G .