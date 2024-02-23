عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الدفاع البريطاني السابق: التاريخ يؤكد أن هزيمة بوتين ممكنة

صدى البلد

استعرض بن والاس، وزير الدفاع البريطاني السابق منذ عام 2019 إلى 2023، في مقاله بصحيفة “تليجراف”، مقابلة تاكر كارلسون، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وما قدمه من رؤية مشوهة للتاريخ، وهو الأمر الذي أثار انتقادات وقلق المراقبين في جميع أنحاء العالم.

وبالرغم من تأكيدات بوتين أنه لا يُقهر؛ يؤكد المقال أن الواقع على الأرض يحكي قصة مختلفة. 

وعلى مدى العامين الماضيين، واجهت العمليات العسكرية الروسية نكسات كبيرة، الأمر الذي أظهر أن طموحات بوتن ليست بمنأى عن الهزيمة. 

وبالرغم من ادعاءاته المبالغ فيها، فإن عملية بوتين الخاصة "التي استمرت ثلاثة أيام" في أوكرانيا استمرت لمدة عامين، الأمر الذي أدى إلى خسائر فادحة للكرملين. 

ومع استنفاد القوة العسكرية وتزايد تحديات التجنيد، فإن قدرة روسيا على مواصلة عدوانها تتضاءل.

ورغم أن بوتن قد يتشبث بأوهام العظمة، فإن المجتمع الدولي يدرك الحقيقة: وهي أن روسيا تتعثر. لقد أظهرت أوكرانيا، على الرغم من التحديات الهائلة التي تواجهها، مرونة وعزيمة في مواجهة العدوان الروسي. 

ومن خلال تأمين الدعم من الحلفاء والاستفادة من التضامن الدولي، تمكنت أوكرانيا من الصمود في مواقعها والرد على التوغلات الروسية.

ومع ذلك، فإن الطريق أمامنا لا يزال محفوفا بالتحديات. وتحتاج أوكرانيا بشكل عاجل إلى دعم إضافي، وخاصة في ما يتعلق بالمدفعية والذخائر. 

وعلى الرغم من وعود الاتحاد الأوروبي، فإن عمليات التسليم لم تكن كافية، مما ترك أوكرانيا عرضة للتقدم الروسي. ومن الضروري أن يعمل المجتمع الدولي على تكثيف جهوده لتعزيز دفاعات أوكرانيا ومواجهة التفوق العسكري الروسي.

وعلاوة على ذلك، يتعين على أوكرانيا أن تحشد قواتها وأن تعزز قدراتها العسكرية لمواجهة التهديد المستمر الذي تفرضه روسيا. ومن خلال الاستثمار في تدريب وتجهيز قواتها، تستطيع أوكرانيا أن تعزز استعدادها وقدرتها على الصمود في مواجهة الهجمات المستقبلية. والتعاون الدولي، وخاصة من الدول الأوروبية، ضروري في هذا المسعى.

ويمثل الاستيلاء على الأصول الروسية في الخارج ملموسة لتمويل الجهود الدفاعية لأوكرانيا، ومن خلال إعادة توظيف هذه الأصول لصالح أوكرانيا، يستطيع المجتمع الدولي أن يبعث برسالة واضحة إلى بوتين، مفادها بأن “العدوان لن يمر دون عقاب”.

وتؤكد المقابلة التي أجراها بوتين على أهمية السياق التاريخي في فهم دوافعه. وكما أثبت التاريخ فإن زعماء روسيا ليسوا محصنين ضد الهزيمة، وبوتين ليس استثناءً. 

ومن خلال البقاء صامدين في التزامنا تجاه أوكرانيا ومحاسبة روسيا عن تصرفاتها، يمكننا أن نضمن إحباط طموحات بوتين، واستعادة السلام والاستقرار في المنطقة.

وفي مواجهة الشدائد، فمن واجبنا الأخلاقي أن نقف مع أوكرانيا ونمنع عدوان بوتين من التصاعد إلى صراع أوسع نطاقا. 

وكما يؤكد النائب بن والاس عن حق، فإن التاريخ لديه طريقة في إعادة نفسه، ويتعين علينا أن نضمن تلبية بوتين لنده.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إسقاط الديون وانتعاشة للجنيه وانخفاض الأسعار.. مكاسب بالجملة لمصر من صفقة الإمارات الكبرى

185 مليار دولار و170 مليون متر| تفاصيل صفقة الإمارات الكبري.. و"الحكومة" توجه رسالة للمصريين

مفاجأة.. فئات محرومة من معاشات مارس 2024 بالزيادة الجديدة

إعلان صفقة الاستثمار الكبرى| انخفاض حاد للدولار بالسوق الموازي

الزوجة العشيقة في الجنايات | تاجرت بـ ابن الليلة الحمرا قدام الجميع

رد فعل مثير من خالد الغندور بعد فوز الأهلي على ميدياما الغاني

ضربة قاضية للسوق السوداء| توقعات بتراجع سعر الدولار لأقل من 40 جنيهًا بعد صفقة الإمارات

موعد ليلة النصف من شعبان 2024 .. فضلها والمستحب فيها ودعاؤها وحكم صيامها

ترشيحاتنا

محمد صبحى: لم أبيع نفسى وأنزلق لـ أفلام المقاولات

المفتي: الحج بالتقسيط جائز بضوابط شرعية.. فيديو

كريم فهمي: تعرفت على زوجتي عن طريق صديقة مشتركة وعصبي في شغلي

تعرف على موعد مباراة الزمالك والأهلي في قمة الدوري المصري

أمريكا تدرج 14 ناقلة نفط روسية في قائمتها السوداء

الحكومة تطمئن المصريين.. انتهاء أزمة الدولار بعيدا عن قرض صندوق النقد.. مصطفى بكري ينفعل على الهواء| أخبار التوك شو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الفنان القمر بين الحياة والموت .. تفاصيل مرض فادي إبراهيم

إعلان صفقة الاستثمار الكبرى| انخفاض حاد للدولار بالسوق الموازي

احترس حركة واحدة تجعل البطاطس فاسدة |نفعلها فى المنزل

دراسة تكشف: الفرجة على التلفزيون هتخليك في نص هدومك قدام شريك حياتك

فيديو

اللي بيحصل ده قلة أدب وتطاول.. يوتيوب يحذف أغنية حسام حبيب «كدابة»

أحمد سلامة يكشف سر غياب ابنته سارة عن التمثيل لفترة

السر فى قطعة القماش.. سبب قتل مدرس الفيزياء طالب الدقهلية

شراكة وليست بيعا.. تفاصيل الصفقة الأضخم في تاريخ مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: هل أصبحت غزّة ساحة تجارب لاستخدام الذكاء الاصطناعي في الحروب؟

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أمريكا الراعي الرسمي للاحتلال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لولا دا سيلفيا الذى زارنا أخيرا

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: من الباب العالي إلى مصر

هند عصام

هند عصام تكتب: مقبرة الغرام

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ماذا تريد أمريكا

خالد العيسوي

خالد العيسوي يكتب: مئوية محمد عبد الجواد.. مهنية وبر الوالدين

مني أحمد

منى أحمد تكتب: مصر جميلة 

اﻟﻤﺰﻳﺪ