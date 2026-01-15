كرسيتن كابو: محطة البحر الأحمر في السخنة تحقق رؤية طموحة بدعم القيادة المصرية

أعربت كرسيتن كابو، نائب الرئيس التنفيذي لشركة CMA CGM، عن سعادتها بافتتاح محطة البحر الأحمر في السخنة، مشيرةً إلى أن المشروع لم يكن سوى رؤية طموحة منذ عامين، واليوم أصبح حقيقة ملموسة بفضل الدعم الكامل للرئيس عبد الفتاح السيسي.

محطة استراتيجية لتعزيز التجارة البحرية

وأوضحت كابو خلال مؤتمر صحفي بحضور الدكتور مصطفى مدبولي أن المحطة ستسهم بشكل كبير في تعزيز حركة التجارة البحرية والتكامل اللوجستي في المنطقة، مؤكدة حرص الشركة على العمل فوراً بالتعاون مع الشركاء المحليين لضمان التشغيل الأمثل للمحطة.

التزام بالشراكات المحلية

وأكدت نائب الرئيس التنفيذي أن الشركة ستواصل الاستثمار في مصر وتعزيز شراكاتها مع مختلف الجهات، بما يضمن إضافة قيمة للاقتصاد الوطني ودعم البنية التحتية البحرية في مصر.