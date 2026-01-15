بدء التشغيل التجاري لمحطة البحر الأحمر لتداول الحاويات في ميناء السخنة

قال تشو تاو رئيس مجلس إدارة شركة كوسكو أنه بفضل جهود الدولة المصرية تم إنشاء محطة البحر الأحمر لتداول الحاويات.



وأضاف خلال كلمته بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء : اليوم نحتفل ببدء التشغيل التجاري لمحطة البحر الأحمر لتداول الحاويات ما سيجعلها مركز لمصر للخدمات اللوجستية والصناعة كما أن سبكون مركز محوري هام للبحر الأحمر مشيرا الي ان المحطة تعد نموذج استثناء لما يمكن تحقيقه للتعاون مع الحكومة المصرية كما تن منطقة السخنة ستصبح مركز عالمي.

وأعرب كليمنس تشينج العضو المنتدب والمدير الإقليمي لأوروبا ومصر عن سعادته لافتتاح التشغيل التجريبي لمحطة البحر الأحمر لتداول الحاويات مشيرا إلى أن هذا إنجاز تاريخي يمتد ليشمل جميع الشركاء .

وأضاف أن مصر توفر إمكانيات هائلة في مجال تطوير الموانئ ووسعنا استثماراتنا في مصر لمليارين دولار وهذا بسبب ما قدمته مصر من تسهيلات وطبعا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشار إلى أنه تم تفريغ اول حاوية تجارية في محطة البحر الأحمر لتداول الحاويات مؤكدا أن هذا رسالة للعالم بافتتاح المحطة مؤكدا أن هذا الإنجاز لم يكون وليد الصدفة إنما جاء بعد عمل وجهد كبير .