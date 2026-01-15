نستلهم منها قوة الإيمان.. المستشار عصام فريد يُهنئ الرئيس السيسي بذكرى الإسراء والمعراج

بعث المستشار عصام فريد رئيس مجلس الشيوخ ببرقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج جاء فيها:

فخامة السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسي

رئيس الجمهورية

يطيب لي أن أتقدم لفخامتكم بإسمي وباسم أعضاء مجلس الشيوخ بخالص التهاني القلبية بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج تلك المناسبة الجليلة التى شرّف فيها المولى عز وجل نبينا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، برحلته المعجزة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ومنه عرج به إلى السماوات العلا ليريه من آياته الكبرى، ونستلهم منها قوة الإيمان وكرم المولي عز وجل في تعويض الصابرين عما يلاقونه من ابتلاءات في حياتهم.

واختتم: ونحن إذ نحتفل بهذه الذكرى العظيمة لندعو الله عز وجل أن يكتب لسيادتكم التوفيق والسداد لما فيه الخير دائمًا لمصر والشعب المصري العظيم، وأن يعيد هذه الذكرى على فخامتكم وعلى الشعب المصرى وكافة المسلمين وشعوب العالم بالسلام والأمان .