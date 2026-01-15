شبكة بريكس: زيمبابوي تحقق طفرة كبيرة في زراعة الذرة موسم 2026/2025

ذكرت شبكة تلفزيون "بريكس" الدولية، اليوم الخميس، أن زيمبابوي تمكنت من تحقيق طفرة كبيرة في زراعة الذرة خلال موسم 2025/2026.



وأوضحت الشبكة الإخبارية أن زيمبابوي حققت 105% من هدفها لزراعة الذرة لموسم الزراعة الصيفي 2025/2026، حيث حصدت 1,885,833 هكتارا مقارنة بالهدف المحدد بـ 1.8 مليون هكتار.



ونقلت الشبكة الدولية بيانات الخدمات الاستشارية للتنمية الزراعية والريفية التي أظهرت أن المساحة المزروعة هذا العام تجاوزت مساحة الموسم الماضي البالغة 1,728,897 هكتارا، مع تخطي عدة مقاطعات لأهدافها.



وفي هذا الصدد، قال السكرتير الدائم لوزارة الأراضي والزراعة ومصايد الأسماك والمياه والتنمية الريفية، أوبيرت جيري، إن حالة المحاصيل والثروة الحيوانية مشجعة بفضل توفر الأمطار الكافية في جميع أنحاء البلاد، مشيرا إلى أن حالة الماشية تتحسن في جميع أنحاء البلاد حيث لا تزال الحيوانات تحصل على المراعي الخصبة التي ترويها الأمطار، ولكن يجب استخدام مكملات أحادية الكالسيوم.



يذكر أن مقاطعة ماشونالاند الغربية سجلت أعلى مساحة زراعية بـ 354,627 هكتارا، فيما تجاوزت مانيكالاند هدفها بزراعة 274,905 هكتارا، وحققت ماشونالاند الشرقية 111% من المستهدف.