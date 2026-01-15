قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تزرع الأمل.. مفتي الجمهورية يهنئ الرئيس السيسي بـ الإسراء والمعراج
نستلهم منها قوة الإيمان.. المستشار عصام فريد يُهنئ الرئيس السيسي بذكرى الإسراء والمعراج
ناقد رياضي: اعتزال محمد صلاح اللعب دوليا بعد بطولة كأس العالم
بتوجيهات من الرئيس السيسي.. اتصالات مصرية مكثفة لخفض التصعيد فى المنطقة
النجم العالمي ويل سميث يزور الاهرامات .. شاهد
الرئيس السيسي يستقبل وزير التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا الياباني
أسمى معاني الإيمان.. مجلس النواب يهنئ الرئيس السيسي بـ الإسراء والمعراج
أول ظهور لـ أفشة في مران الاتحاد السكندري
فريق طبي بمستشفى أجا ينجح في إعادة بناء وجه لمريض
المالية: ضريبة دمغة مبسطة بدلًا من الأرباح الرأسمالية للتعاملات في البورصة للمقيمين
باريس تتضامن مع الدنمارك.. ماذا تفعل القوات الفرنسية في جرينلاند؟
"الوزراء" يوضح أسباب قرار وزارة التضامن باستمرار إيقاف منح التراخيص لدور الأيتام
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

قم قياسي.. 72 مليار دولار قيمة صادرات السيارات الكورية الجنوبية في 2025

صادرات السيارات الكورية الجنوبية تسجل رقما قياسيا بلغ 72 مليار دولار أمريكي في عام 2025
صادرات السيارات الكورية الجنوبية تسجل رقما قياسيا بلغ 72 مليار دولار أمريكي في عام 2025
أ ش أ

 أظهرت بيانات حكومية كورية جنوبية صادرة عن وزارة التجارة والصناعة والموارد، أن صادرات السيارات الكورية الجنوبية بلغت مستوى قياسيا غير مسبوق بلغ 72 مليار دولار  العام الماضي، بفضل الطلب الخارجي القوي على السيارات الصديقة للبيئة والسيارات المستعملة.


ووفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، اليوم / يمثل هذا الرقم زيادة بنسبة 1.7% عن صادرات عام 2024 التي بلغت 70.8 مليار دولار أمريكي، وارتفاعا بنسبة 1.55% عن الرقم القياسي السابق البالغ 70.9 مليار دولار أمريكي المسجل في عام 2023.


ويُعد هذا العام الثالث على التوالي الذي تتجاوز فيه صادرات السيارات الكورية الجنوبية السنوية حاجز 70 مليار دولار أمريكي.


وأفادت الوزارة أن صناعة السيارات المحلية واجهت ظروف تصدير غير مواتية العام الماضي، لا سيما مع الإجراءات الجمركية الأمريكية، إلا أنها حققت هذا الإنجاز بفضل الطلب المتزايد على السيارات الكورية الصديقة للبيئة والسيارات المستعملة.


وفي العام الماضي، نمت صادرات السيارات الصديقة للبيئة، بما في ذلك السيارات الكهربائية والهيدروجينية والهجينة، بنسبة 11% على أساس سنوي لتصل إلى 25.8 مليار دولار أمريكي.


وارتفعت صادرات السيارات الهجينة بنسبة 30% لتسجل رقما قياسيا بلغ 14.8 مليار دولار أمريكي.


وقفزت صادرات السيارات المستعملة بنسبة 75.1% لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 8.87 مليارات دولار أمريكي، وذلك بفضل شهرة العلامات التجارية الكورية وضعف العملة المحلية، وفقًا لما ذكرته الوزارة.


وبلغ الإنتاج المحلي من السيارات 4.1 ملايين وحدة في عام 2025، متجاوزا 4 ملايين وحدة للعام الثالث على التوالي.


وارتفعت مبيعات السيارات المحلية بنسبة 3.3% على أساس سنوي لتصل إلى 1.68 مليون وحدة، منها 1.36 مليون سيارة كورية و320 ألف سيارة مستوردة.


وارتفعت مبيعات السيارات الصديقة للبيئة بنسبة 25% لتصل إلى 813 ألف وحدة، ما يمثل نحو نصف إجمالي المبيعات المحلية.


وأكدت الوزارة أن الحكومة تعمل على الحفاظ على زخم الصادرات القوي وتعزيز القدرة التنافسية الأساسية لصناعة السيارات في قطاع النقل المستقبلي هذا العام، في ظل استمرار حالة عدم اليقين في التجارة العالمية.

بيانات حكومية كورية جنوبية وزارة التجارة والصناعة والموارد صادرات السيارات الكورية الجنوبية السيارات الصديقة للبيئة السيارات المستعملة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

أسعار الدواجن تفاجئ الجميع.. بكام كيلو الفراخ والبانيه اليوم الخميس؟

منتخب مصر

بعد الخسارة أمام السنغال.. مفاجأة في تصنيف الفيفا لمنتخب مصر

هانى ابوريدة

الفترة القادمة حاسمة.. أبو ريدة يفاجئ اللاعبين عقب هزيمة منتخب مصر

جمال الغندور

الهدف تسلل.. جمال الغندور يكشف أخطاء التحكيم في مباراة مصر والسنغال

دعاء ليلة الإسراء والمعراج

دعاء ليلة الإسراء والمعراج.. ابدأ به أول ساعات اليوم المبارك

منتخب مصر

موعد مباراة مصر ونيجيريا لتحديد المركز الثالث في كأس الأمم الأفريقية

منتخب المغرب

أمم أفريقيا.. موعد مباراة المغرب والسنغال في النهائى

حسام حسن

هل يقود حسام حسن مصر في كأس العالم؟.. الغندور يكشف قرار اتحاد الكرة

ترشيحاتنا

حسن شحاتة

المعلم في أمان.. ماذا فعلت أسرة حسن شحاتة بعد شائعة وفاته؟

القنوات الناقلة لمباراة مصر والسنغال

ماتش مصر والسنغال.. اتفرج ببلاش على القنوات الناقلة مجانا

ياميش رمضان 2026

قبل الزحام.. أماكن بيع ياميش رمضان 2026 وأسعار اليوم

بالصور

إزاي لسه عايش ..تصريحات مثيرة للجدل عن نظام ترامب الغذائي

نظام ترامب الغذائي
نظام ترامب الغذائي
نظام ترامب الغذائي

إنجى المقدم تثير الجدل بخصر منحوت وقوام ممشوق

إنجى المقدم تثير الجدل حول خصرها المنحوت و قوامها الممشوق
إنجى المقدم تثير الجدل حول خصرها المنحوت و قوامها الممشوق
إنجى المقدم تثير الجدل حول خصرها المنحوت و قوامها الممشوق

بالأحمر النارى.. يارا السكرى تثير الجدل بجلسة تصوير ملفتة

يارا السكرى تثير الجدل بجلسة تصوير ملفتة
يارا السكرى تثير الجدل بجلسة تصوير ملفتة
يارا السكرى تثير الجدل بجلسة تصوير ملفتة

طريقة عمل مشروب الديتوكس بالشاي الأخضر المفيد

طريقة عمل مشروب الديتوكس بالشاي الأخضر المفيد
طريقة عمل مشروب الديتوكس بالشاي الأخضر المفيد
طريقة عمل مشروب الديتوكس بالشاي الأخضر المفيد

فيديو

تطورات حالة حسن شحاتة الصحية

بعد أنباء غير صحيحة عن وفاته.. مصادر إعلامية تطمئن الجماهير على صحة حسن شحاتة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ترياق الوعي .. طوفان الزيف

المزيد