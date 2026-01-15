قم قياسي.. 72 مليار دولار قيمة صادرات السيارات الكورية الجنوبية في 2025

أظهرت بيانات حكومية كورية جنوبية صادرة عن وزارة التجارة والصناعة والموارد، أن صادرات السيارات الكورية الجنوبية بلغت مستوى قياسيا غير مسبوق بلغ 72 مليار دولار العام الماضي، بفضل الطلب الخارجي القوي على السيارات الصديقة للبيئة والسيارات المستعملة.



ووفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، اليوم / يمثل هذا الرقم زيادة بنسبة 1.7% عن صادرات عام 2024 التي بلغت 70.8 مليار دولار أمريكي، وارتفاعا بنسبة 1.55% عن الرقم القياسي السابق البالغ 70.9 مليار دولار أمريكي المسجل في عام 2023.



ويُعد هذا العام الثالث على التوالي الذي تتجاوز فيه صادرات السيارات الكورية الجنوبية السنوية حاجز 70 مليار دولار أمريكي.



وأفادت الوزارة أن صناعة السيارات المحلية واجهت ظروف تصدير غير مواتية العام الماضي، لا سيما مع الإجراءات الجمركية الأمريكية، إلا أنها حققت هذا الإنجاز بفضل الطلب المتزايد على السيارات الكورية الصديقة للبيئة والسيارات المستعملة.



وفي العام الماضي، نمت صادرات السيارات الصديقة للبيئة، بما في ذلك السيارات الكهربائية والهيدروجينية والهجينة، بنسبة 11% على أساس سنوي لتصل إلى 25.8 مليار دولار أمريكي.



وارتفعت صادرات السيارات الهجينة بنسبة 30% لتسجل رقما قياسيا بلغ 14.8 مليار دولار أمريكي.



وقفزت صادرات السيارات المستعملة بنسبة 75.1% لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 8.87 مليارات دولار أمريكي، وذلك بفضل شهرة العلامات التجارية الكورية وضعف العملة المحلية، وفقًا لما ذكرته الوزارة.



وبلغ الإنتاج المحلي من السيارات 4.1 ملايين وحدة في عام 2025، متجاوزا 4 ملايين وحدة للعام الثالث على التوالي.



وارتفعت مبيعات السيارات المحلية بنسبة 3.3% على أساس سنوي لتصل إلى 1.68 مليون وحدة، منها 1.36 مليون سيارة كورية و320 ألف سيارة مستوردة.



وارتفعت مبيعات السيارات الصديقة للبيئة بنسبة 25% لتصل إلى 813 ألف وحدة، ما يمثل نحو نصف إجمالي المبيعات المحلية.



وأكدت الوزارة أن الحكومة تعمل على الحفاظ على زخم الصادرات القوي وتعزيز القدرة التنافسية الأساسية لصناعة السيارات في قطاع النقل المستقبلي هذا العام، في ظل استمرار حالة عدم اليقين في التجارة العالمية.