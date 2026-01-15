الكاميرون ترفع مستوى التأهب الصحي بسبب تفشي جدري القرود

أعلنت السلطات الصحية في الكاميرون، حالة التأهب القصوى؛ عقب تسجيل ارتفاع في حالات الإصابة بجدري القرود، خصوصا في إقليمي الساحل والوسط، مع ظهور حالات في أقاليم أخرى، ما دفع وزير الصحة العامة إلى تفعيل نظام المراقبة.



وذكرت وزارة الصحة الكاميرونية، وفقا لموقع (كاميرون اكتوال) الكاميروني، أن تفشي المرض بدأ منذ نهاية عام 2025، وبين 14 نوفمبر 2025 و7 يناير 2026 سجلت السلطات الصحية خمس حالات مؤكدة على المستوى البلاد.



وأضافت الوزارة أنه منذ الأول من يناير 2026، تم تسجيل 114 حالة مشتبه بإصابتها بالمرض، من بينها 10 حالات مؤكدة، دون تسجيل أي وفيات.



وأوصى وزير الصحة بتنفيذ خطة استجابة تشمل تعزيز المراقبة الوبائية، وإنشاء نظام لإدارة الحوادث الصحية، وتكثيف حملات التوعية، والإدارة الفعالة للحالات في مرافق الرعاية الصحية، مع وضع باقي الأقاليم تحت أقصى درجات التأهب.