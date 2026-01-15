كوسكو للشحن: تشغيل محطة البحر الأحمر للحاويات يجعل السخنة مركزا عالميا للتجارة

أكد شو تاو رئيس مجلس إدارة شركة كوسكو، لـ الشحن والموانئ، أن التشغيل التجاري لمحطة البحر الأحمر لتداول الحاويات، يعتبر فصل جديد للتجارة، وأنه يقدم الشكر للحكومة المصرية على ما تقوم به.

وأضاف خلال كلمته بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء في أثناء بدء التشغيل التجاري لمحطة البحر الأحمر لتداول الحاويات، أن الحلم تحول لـ حقيقة بعد التشغيل التجاري لمحطة البحر الأحمر لتداول الحاويات تتميز بموقعها الاستراتيجي، وأنها تقع بجوار المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وأن هذه المحطة ستجعل منطقة البحر الأحمر أكثر قوة وتقدم.

وتابع :"ستصبح السخنة مركز عالمي على القمة، وسيكون هناك نفع على الجميع، وعلينا أن نعمل جميعا في هذه الرحلة الجديدة".

وتتميز المحطة بأنها محطة آلية بالكامل، بجميع عناصر تشغيلها من أنظمة الإدارة إلى الأوناش ذاتها، سواء كانت أوناش الساحة RTG أو أوناش الرصيف العملاق STS ، حيث تعمل جميعها بأنظمة ذكية وتكنولوجيا متقدمة لتحقيق أعلى معدلات الأداء.

وتعتمد المحطة في إدارتها على أنظمة تشغيل متطورة تشمل: نظام إدارة محطة الحاويات TOS (Terminal Operating System) الذي يتحكم في حركة الحاويات لحظيًا - أنظمة التتبع باستخدام GPS و RFID غرف تحكم مركزية لتشغيل الأوناش ومراقبة الساحة - تقنيات صديقة للبيئة لتقليل الانبعاثات وتعظيم كفاءة الطاقة.

كما سيتم تشغيل المحطة وفقًا لأعلى المعايير العالمية، مما يعزز من قدرة الميناء على استقبال أكبر الخطوط الملاحية الدولية، ويدعم مكانة مصر كمركز محوري هام في سلاسل الإمداد العالمية.