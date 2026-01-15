ضبط راكب مصري يهرب زجاجات “خمور” في مطار الأقصر

تمكن رجال الجمارك بالوردية الأولى بجمارك الاقصر برئاسة محمود عمر توفيق مدير الإدارة من ضبط محاولة تهريب عدد من زجاجات المشروبات الكحولية (الخمور) بالمخالفه لقانون الجمارك رقم ٢٠٧ لسنه ٢٠٢٠ ولائحته التنفيذية رقم ٤٣٠ لسنه ٢٠٢١وقانون الإستيراد والتصدير رقم ١١٨ لسنة ١٩٧٥ .

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من باريس اشتبهت شيماء ممدوح سعد رئيس قسم التفتيش فى راكب مصري الجنسية أثناء خروجه من بوابة اللجنة الجمركية .

وتم تمرير حقائبه علي جهاز الفحص بأشعة X-RAY الفحص بالاشعة بمعرفة عادل صلاح مأمور الفحص فتم تأكيد الإشتباه .

قام محمود عمر توفيق مدير الجمرك بتشكيل لجنة لتفتيش أمتعة الراكب من شيماء ممدوح سعد و إسراء سمير وأسامة الشافعى مدير الحركة بحضور رمضان عبدالمولى وعلي أبو الحمد عثمان رئيسا قسم الأمن الجمركى تحت اشراف أسامة عبدالحليم مدير إدارة الأمن الجمركي بالأقصر فتبين وجود ١٠ زجاجات من المشروبات الكحولية (الخمور) داخل حقائب الراكب.

وبلغت القيمة الجمركية المستحقة حوالى ٩٠٠ ألف جنيه.

قرر مصطفي عبدالفتاح القائم بأعمال مدير عام جمارك الأقصر والفروع إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم ٥ لسنة ٢٠٢٥ وحرره أحمد فارس رئيس قسم مكافحة التهرب وهشام فتحى ، بعد العرض على عمر خليفه رئيس الإدارة المركزية الجمارك البحر الأحمر والمنطقه الجنوبية

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات أحمد أموى رئيس مصلحة الجمارك ود . سامي رمضان وأحمد رفعت العسقلاني نائبي رئيس المصلحه بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي .