مجلس الشيوخ يستأنف عقد جلساته العامة الأحد المقبل

يستأنف مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام فريد جلساته العامة الأحد القادم حيث يناقش طلبا مناقشة عامة لتحديد موعد المناقشة مقدمان من:النائب / عماد خليل وأكثر من عشرين عضواً، بشأن «استيضاح سياسة الحكومة حول التكيف مع الآثار المترتبة على التغيرات المناخية وارتفاع منسوب سطح البحر، وتأثير ذلك على السواحل والشواطئ، وآليات إدارة الفيضان من خلال منظومة إدارة السد العالي».

وأيضا طلب المناقشة العامة المقدم من النائب محمود صلاح وأكثر من عشرين عضواً، بشأن «الانتشار المتزايد لنبات ورد النيل بالمجاري المائية والترع والمصارف وما يمثله من خطر جسيم على كفاءة منظومة الري وحصة المياه والصحة العامة والبيئة».

خامسا: استمرار نظر تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم ١٩٦ لسنة ٢٠٠٨.