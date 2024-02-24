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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

سلع رمضان بأسعار مخفضة.. الداخلية تعلن عن خبر سار للمواطنين

صدى البلد

تواصل وزارة الداخلية فعاليات المرحلة الـ 25 من مبادرة (كلنا واحد) بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، اعتباراً من 16 فبراير الجارى وحتى نهاية شهر رمضان المبارك لتوفير كافة مستلزمات الأسرة المصرية من السلع الغذائية وغير الغذائية بجودة عالية وبأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 40%.

يأتي ذلك بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية حيث تتوافر السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة.. بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).

لأول مرة تتضاعف أعداد السلاسل والمنافذ والمعارض والشوادر المشاركة فى المبادرة لتصل إلى 2148 (2031 منفذا – 6 معارض رئيسية - 44 معرضا فرعيا – 67 شادرا) بمختلف محافظات الجمهورية.. وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة والموردين من أصحاب الشركات التجارية.  

 

كما تواصل الوزارة توفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة من خلال عدد (1026) منفذ ثابت ومتحرك وسرادقات بالميادين والشوارع الرئيسية وقوافل السيارات الخاصة بمنظومة "أمان" التابعة للوزارة.

يأتى ذلك فى إطار استمرار جهود وزارة الداخلية لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين وإنطلاقاً من المسئولية المجتمعية للوزارة الهادفة إلى المساهمة فى تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للمواطنين.

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