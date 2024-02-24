منسقة أريد حلا: الست المصرية بتعمل كل شي في البيت وناقصلها شنب

قالت سارة أحمد منسق حملة أريد حلا، إن هناك أزمة حقيقية في تهرب الرجالة من الدور الطبيعي لهم بالمنزل، مضيفة أن الستات بيعملوا كل حاجة في البيت ومش ناقص غير يطلعلهم شنب.

وأضافت سارة، في تصريحات تلفزيونية، أن حالات الهروب من شيل المسئولية لدي الرجالة، أصبحت مرعبة، وهناك حالات كثيرة موجودة سواء لدي الحملة، أو تنظر أمام محكمة الأسرة، مشيرة إلي أنها تطالب السيدات بعدم الصبر علي التصرفات الغير مسئولة لنوعيات من الرجالة.



سارة قالت خلال أستضافتها، الأزمة تتزايد وأخشي، أن تنتقل من جيل للأجيال المقبلة، ويصبح لدينا أجيال لاتستطيع تحمل المسئولية، أو حتي تفتح بيت، مضيفة، لابد من دعم نفسي لكل النوعيات من الرجال التي لاتصرف علي البيوت، وبالتالي أصبح دور الست في الحياة أكبر بكثير من المطلوب منها.



