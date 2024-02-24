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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نورهان تكشف حقيقة اعتزالها التمثيل.. فيديو

الفنانة نورهان
الفنانة نورهان

كشفت الفنانة نورهان تفاصيل عملها الدرامي مع الأطفال في مسرحية ونيس، معلقة: بشتغل على سن يبدأ من 10/11 سنة حتى مرحلة الثانوية، بهدف توصيل الدراما، خاصة أنها تكون أصعب في مرحلتي الطفولة والمراهقة.

وقالت الفنانة نورهان: الطالب بيكون في مرحلتي الطفولة والمراهقة رافض سياسة التوجيه والنقد، معلقة: بنعلم الأطفال على التواصل مع الآخرين وكيفية الإلقاء والتحدث ومهارات التمثيل، في ظل التطور التقني اللي بيشهده العالم.

وأكدت الفنانة نورهان، خلال لقائها مع الإعلامية شيرين سليمان، ببرنامج سبوت لايت المذاع على قناة صدى البلد: «الأطفال عوضوني عن أمنيتي أني أخلف كثيرا، لأن عندي ولد وحيد، وتجربة جميلة جدا، ومعنديش أزمة في الاختيارات اللي بتجيب فلوس كتير».

وبشأن أنباء اعتزال نورهان التمثيل، علقت قائلة: «آخر عمل لي كان جروب الماميز، وبعده أديت العمرة لابسة الحجاب، ولما نزلت الصور الناس اعتقدت أني اعتزلت التمثيل، لكن دي طبيعة السوشيال ميديا».

الحاج متولى

وأردفت نورهان قائلة: مبسوطة من ربطي في عقول الناس بتجربة الحاج متولي، لكن بحس أن هناك أعمال أخرى ظلمت، بأنها لم تنل الاهتمام الكبير.

وبشأن أعمالها الفنية المستقبلية، اختتمت نورهان قائلة: بركز حاليا على تدريب الأطفال بمساعدة فريق فني كبير يخص العمل المسرحي والفني.

 

الإعلامية شيرين سليمان السوشيال الفنانة نورهان المسرح برنامج سبوت لايت

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