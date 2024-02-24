شمروخ الفرح ولع شقة بعمارة سكنية شهيرة فى بورفؤاد| شاهد

لم يتوقع أحباء العروسين أن يكون احتفالهم بعرس اصدقائهم بمدينة بورفؤاد فى محافظة بورسعيد سببا فى اضرام النيران بشقة سكنية فى عقارقريب من حفل العرس .

كانت قوات الحماية المدنية فى محافظة بورسعيد تلقت بلاغا بنشوف حريق فى إحدى الشقق السكنية فى مدينة بورفؤاد بالقرب من ترسانة بورسعيد البحرية

تم الدفع بوحدات الاطفاء من مدينة بورفؤاد للسيطرة على الحريق ودعمها بوحدات إطفاء من بورسعيد للسيطرة على الموقف.

ونجحت قوات الحماية المدنية ببورفؤاد وبورسعيد فى اخماد النيران ومنع انتقالها للوحدات المجاورة دون وقوع إصابات

وبالتحرى عن أسباب الحادث تبين انه أثناء احتفال أصدقاء عروسين بالفرح أسفل العقار انطلق شمروخ ليضرم النيران بالشقة المنتفع بها من قبل أحد كبار الموظفين بهيئة قناة السويس فتم اتخاذ الإجراءات وتحرير محضرا بالواقعة وجارى حصر التلفيات .

