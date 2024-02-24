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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

تصرف غريب من محمد صبحي تجاه أحفاده عند زيارتهم .. فيديو

الفنان محمد صبحى
الفنان محمد صبحى

كشف الفنان محمد صبحي، عن تفاصيل حياته اليومية مع أحفاده وأقاربه، موضحًا أنه يرفض أن يتم الجلوس أو التجمع معهم ويكون معهم أي هاتف محمول، مردفًا: «بأخد موبيلاتهم وبيرميها في صفيحة الزبالة وبياخدوا موبايلي يحطوه معاهم، نحب نقعد مع بعض بدون موبايلات، وأولياء الأمور بيدوا أبنائهم التلفون علشان يخلصوا من زنهم».

وقال الفنان محمد صبحي، خلال لقائه مع الإعلامية شيرين سليمان، ببرنامج «سبوت لايت»، والمذاع على قناة صدى البلد، إن شهر رمضان حالة خاصة بالنسبة له، سيكون متفرغا للصوم، معقبًا: «أنا الممثل اللي القنوات بتتخانق عليه علشان يعمل إذاعة في رمضان، واكتشفت أنه دا غلط، مؤكدًا أن أعماله التي تم عرضها خارج السيزون الرمضاني حققت مشاهدات عالية جدا، تعكس اهتمام الجمهور، كما أن هذه المشاهدات صحية.

كوتش وجينز

وتابع محمد صبحي: «أنا في البيت قاعد بلبس عادي، إنما في البروفة بلبس كوتش وجينز، إنما البدلة علشان الرسمي، أنا قدمت دور أيوب جوز عمتي في أحد أعمالي الفنية». 

الإعلامية شيرين سليمان الفنان محمد صبحى برنامج سبوت لايت سبوت لايت شيرين سليمان شهر رمضان

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