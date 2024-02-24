تكريم طه الدسوقي عن مسلسل حالة خاصة في الكاثوليكي للسينما

كرم الأب بطرس دانيال رئيس المركز الكاثوليكي المصري للسينما في دورته ال 72 اليوم ، خلال فعاليات حفل الافتتاح والمقام في قاعة النيل الآباء الفرنسيسكان ، الفنان طه دسوقي عن مسلسل" حالة خاصة "

وحرص الفنان طه دسوقي على توجيه الشكر للمركز، على تقديره للفن ودعمه للشباب، لتكريمه عن أولى بطولاته بالدراما.

وكان مسلسل حالة خاصة، قد أحدث ردود فعل قوية مع الجمهور، الذي تفاعل مع حلقاته، التي تصدرت مؤشر محركات البحث "جوجل" ومواقع التواصل الاجتماعي، وشارك في بطولته كل من الفنانة غادة عادل، حسن أبو الروس، وئام مجدي، هاجر السراج، وآخرين من إخراج عبد العزيز، النجار وتأليف مهاب طارق.

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