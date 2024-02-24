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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

جدل مثير.. تعليق مصطفى يونس وطارق يحيى على صفقتين بـ الأهلي والزمالك

صدى البلد

شارك الإعلامي مهيب عبد الهادي تصريحات نارية بين مصطفى يونس وطارق يحيي بسبب الجدل القائم على صفقة امام عاشور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك من برنامج "اللعيب".

وقال مصطفى يونس في تصريحاته: “مخدناش إمام عاشور من الزمالك”.

 وطارق يحيى يرد: صفقة لاعب سوريا تفرق.

أخطر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، مسؤولي نادي  الزمالك بانعقاد المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة أبو سليم الليبي في الخامسة والنصف مساء اليوم السبت بتوقيت مصر قبل المران الختامي.

 

ويخوض الزمالك مرانه الأخير في السادسة مساء الغد بتوقيت مصر، على ستاد 19 مايو 1956  الذي يستضيف مباراة أبو سليم الليبي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

 

ويستعد الزمالك لمواجهة أبو سليم الليبي يوم الأحد المقبل باستاد 19 مايو 1956 بمدينة عنابة الجزائرية، ضمن مباريات الجولة الخامسة لدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية

مهيب عبد الهادي امام عاشور

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