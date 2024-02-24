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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بركات: كولر تعلم الدروس من مباراة ميدياما.. والأهلي حقق فوزا ثمينا

كولر
كولر

أكد محمد بركات، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق أن المارد الأحمر تمكن من تحقيق فوز ثمين على ميدياما الغاني، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.

وقال محمد بركات في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "سعادة كبيرة بفوز الأهلي على ميدياما، والوصول للنقطة السابعة، المباراة كانت صعبة بسبب ظروف السفر وأرضية الملعب والطقس".

وأضاف: "نثق دائمًا في الأهلي ولاعبيه، فمباراة اليوم جعلته يضع قدمًا في الدور القادم، لذا نقول لجماهير الأهلي ألف مبروك على الفوز".
وتابع: "مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي تعلم الدروس من مباراة ميدياما ورحلة السفر إلى غانا، والأهلي لم يبحث عن الأعذار، ونجح في تحقيق الفوز اليوم".

وأكمل: "الأهلي وضع قدمًا في التأهل للدور القادم من خلال الفوز على ميدياما، لقد رفع رصيده إلى 9 نقاط، وسينجح في التأهل مباشرةً، حال فوز أي فريق من مباراة يانج أفريكانز وشباب بلوزداد".

وواصل: "ميدياما مازال في حسابات التأهل، ولديه أمل في الجولة القادمة، حال تعادل الفريقين في مباراة الغد، وأعتقد أن الأهلي وشباب بلوزداد يتأهلان للدور المقبل".

وأتم محمد بركات تصريحاته قائلًا: "نتمنى تأهل الأهلي متصدرًا لتلك المجموعة، وأن يكون فريقنا العربي الأخر شباب بلوزداد يكون هو صاحب المركز الثاني".

النادي الأهلي ميدياما الغاني دوري ابطال افريقيا

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