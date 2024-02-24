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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

رجل دنماركي يضع 68 عود ثقاب في أنفه.. ويدخل موسوعة جينيس

أعواد ثقاب - موسوعة
أعواد ثقاب - موسوعة جينيس

حقق رجل دنماركي يبلغ من العمر 39 عامًا، يُدعى بيتر فون تانجن بوسكوف، لقبًا غير عادي في موسوعة جينيس للأرقام القياسية بعد تحطيمه رقمًا قياسيًا عالميًا لـ إدخال أكبر عدد من أعواد الثقاب في الأنف". 

ووفقًا لما ذكره موقع موسوعة جينيس GWR، كان الرقم القياسي السابق يبلغ 54 عود ثقاب في الأنف، لذا كان عليه تحقيق ما لا يقل عن هذا العدد للحصول على الرقم القياسي الجديد.

تمكن بوسكوف من إدخال 68 عود ثقاب في فتحتي أنفه، مما أكسبه شهرة عالمية بعد تحطيم الرقم القياسي في موسوعة جينيس.

وصرح السيد بوسكوف لـ GWR قائلًا: "من المدهش أن الأمر لم يكن مؤلمًا حقًا"، وأضاف: "لدي فتحات أنف كبيرة إلى حد ما وبشرتي مرنة للغاية. أنا متأكد من أن ذلك ساعدني كثيرًا".

ووفقًا لموقع GWR، اختار بوسكوف هذا التحدي بعد التفكير في "أرقام قياسية ممتعة" مختلفة يمكن أن يحققها، واعترف بأن الفكرة كانت "عشوائية بعض الشيء". 

ورغم أنه لم يكن لديه الرغبة في إدخال أشياء في أنفه حتى عندما كان طفلاً، إلا أنه استطاع تحطيم الرقم القياسي بنجاح.

وعبّر بوسكوف عن سعادته بتحطيم الرقم القياسي العالمي الخاص به، قائلاً: "لم أعتقد أبدًا أنني سأحصل على رقم قياسي بنفسي. أحاول دائمًا البحث عن الجوانب المثيرة للاهتمام والغريبة في الحياة. هناك الكثير من الأشياء المدهشة التي يمكن تجربتها أو رؤيتها أو القيام بها، إذا ظللنا منفتحين عليها".

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