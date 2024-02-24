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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بركات: هذا ما يحتاجه بيراميدز للفوز على مازيمبي

بيراميدز
بيراميدز

كشف محمد بركات، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق ما يحتاجه بيراميدز للفوز على مازيمبي الكونغولي، في المباراة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات بطولة كأس الكونفدرالية.


وقال محمد بركات في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "بيراميدز لديه مباراة مهمة أمام مازيمبي، بيراميدز كانت أمامه فرص كثيرة للحصول على نقاط أكثر في دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم".


وأضاف: "بيراميدز في الدوري العام يسجل الكثير من الأهداف في الدوري، ويصنع فرص أكثر، ولكن في بطولة دوري أبطال إفريقيا، الأمر مختلف، ولم يسجل في 3 مباريات على التوالي".
وتابع: "بيراميدز سجل هدفًا واحدًا في 4 مباريات، وهذا رقم ضعيف، ونتمنى أن يسجل غدًا، فالفوز في مباراة الغد سيجعل الأمور في صالحه في هذه المجموعة".


وأكمل: "الفوز على مازيمبي ليس صعبًا، فمازيمبي لم يعد في عنفوانه، لكنه تطور أيضًا عن المواسم الماضية".


وواصل: "أرضية الملعب لن تكون جيدة، وعلى لاعبي بيراميدز توزيع، جهدهم، كما يجب أن يكون هناك اختيار جيد لطريقة اللعب، فالحضور الجماهيري سيكون كبيرًا، وإذا نجح بيراميدز في التعامل مع هذه الأمور سيتمكن من تحقيق الفوز".


وأتم محمد بركات تصريحاته قائلًا: "يورتيشيتش، المدير الفني لبيراميدز معذور، لقد تولى تدريب الفريق منذ 10 أيام فقط، وخاض مباراتين في الدوري، تعادل مع زد، وفاز على الاتحاد السكندري".

بيراميدز كاس الكونفدرالية مازيمبي الكونغولي دوري ابطال افريقيا

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