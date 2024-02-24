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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حدث ليلا| حماس: تصريحات نتنياهو تعرقل التوصل لاتفاق تهدئة في غزة.. علاء عبدالغني يكشف عن أبرز لاعب في صفقات الزمالك الشتوية

صدى البلد

حرصا على تقديم خدمات الاطلاع المتكاملة على ملف الأخبار لقرائنا الكرام؛ يقدم موقع “صدى البلد”، موجزا لجميع الأخبار المحلية والعربية والعالمية على مدار الساعات الأولى من يوم السبت، ويتضمن أهم الأحداث، وفيه:


 

خبر صادم لتجار الدولار بالسوق السوداء

 

يلاحق رجال الأمن من وزارة الداخلية الخارجين عن القانون، خاصة المتلاعبين بالعملات الأجنبية، لاسيما وأن سعر الدولارشهد تقلبات أمام الجنيه في البنك المركزي المصري خلال الأيام الماضية بعد موجة من الارتفاعات شهدتها السوق السوداء.


 

يملك إمكانيات عالية..علاء عبدالغني يكشف عن أبرز لاعب في صفقات الزمالك الشتوية


 

أكد علاء عبدالغني، نجم الزمالك السابق، أن الصفقات التي أبرمها مجلس الإدارة في الميركاتو الشتوي مختلفة عن كل موسم.


 

منى زكي أفضل ممثلة عن مسلسل تحت الوصاية من المركز الكاثوليكي


 

كرم  مهرجان المركز الكاثوليكي في نسخته الـ 72 ، برئاسة بطرس دانيال ، الفنانة مني زكي ، و منحها جائزة أفضل ممثلة لعام 2023 عن مسلسل تحت الوصاية.


 

حماس: تصريحات نتنياهو تعرقل التوصل لاتفاق تهدئة في غزة


 

أكدت حركة حماس، الجمعة، أن ردود إسرائيل على وسطاء التوصل لتهدئة ووقف إطلاق النار في قطاع غزة سلبية، متهمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بالسعي لإطالة أمد الحرب من أجل تحقيق أهداف شخصية له.


 

تراجع إلى مستويات تاريخية| انهيار أسعار الذهب والدولار بعد إعلان الصفقة الكبرى


 

انهارت أسعار الذهب اليوم في مصر، إلى مستويات تاريخية بعد ساعات قليلة من إعلان الحكومة عن الصفقة الكبرى مع الإمارات الأمر الذي أدى إلى تراجع سعر الدولار في السوق السوداء إلى نحو 53 جنيها بعد 63 جنيها أمس، وبالتبعية هبط سعر الذهب في محلات الصاغة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع إلى مستويات تاريخية| انهيار أسعار الذهب والدولار بعد إعلان الصفقة الكبرى

10 جنيهات مرة واحدة|انهيار الدولار بالسوق السوداء بعد توقيع اتفاقية رأس الحكمة

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