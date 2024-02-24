إحصائية صادمة .. الجيش الأوكراني يعلن حصيلة قتلى القوات الروسية خلال عامين

أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، اليوم السبت عن حصيلة قتلى الجيش الروسي في الحرب الأوكرانية خلال عامين في الفترة من 24 فبراير 2022 إلى 24 فبراير 2024.



وأكدت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، مقتل 409010 جنديا روسيا، خلال العامين الماضيين من الحرب التي اندلعت في مثل هذا اليوم، بحسب ما أوردته وكالة أوكرينفورم الأوكرانية.

وأشارت الأركان الأوكرانية إلى أن قتلى الجيش الروسي خلال الـ 24 ساعة الماضية، بلغت 770 قتيلا.

وفيما يتعلق بخسائر الجيش الروسي في المعدات، فإن الجيش الأوكراني دمر 6534 دبابة (+8 في اليوم الماضي)، 12425 (+15) مركبة قتال مدرعة، 9952 (+36) نظام مدفعية، 999 نظام MLR، 684 (+2) نظام دفاع جوي، 340 (+1) طائرات حربية، 325 مروحية، 7,659 (+31) طائرة بدون طيار، 1,905 (+2) صواريخ كروز، 25 سفينة حربية/قواطع، غواصة، 12,988 (+28) شاحنة عسكرية وناقلة وقود، و1,576 (+1) وحدة من المعدات المتخصصة .